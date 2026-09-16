Bartłomiej Bołądź i jego żona Joanna. Piękna prawniczka od lat wspiera siatkarza!

Bartłomiej Bołądź - żona. Kim jest Joanna Bołądź?

Tegoroczne lato należy do Bartłomieja Bołądzia. Pod nieobecność kilku uznanych zawodników z ostatnich lat, to właśnie on wziął na siebie ciężar gry na pozycji atakującego w reprezentacji Polski i wywiązuje się z tej roli znakomicie. Był jednym z liderów kadry podczas zwycięskiej Ligi Narodów, a jego świetna dyspozycja eksplodowała na mistrzostwach Europy. W wygranym 3:0 meczu z niewygodną Ukrainą, który przypieczętował pierwsze miejsce Polaków w grupie, Bołądź ponownie był ważnym ogniwem zespołu. Sam zawodnik przyznaje, że kluczem do wysokiej formy jest zdrowie i pewność siebie, która rośnie z każdym meczem, a fundamentem sportowego sukcesu jest często spokój i oparcie w życiu osobistym.

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Bartłomiej Bołądź i jego żona Joanna [Zdjęcia]

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Od lat partnerką życiową siatkarza jest piękna prawniczka, Joanna Bołądź. Para, która raczej stroni od blasku fleszy i medialnego zgiełku, tworzy zgrany duet. W ostatnim czasie chętniej dzieli się też prywatnością w mediach społecznościowych. Ich rodzina powiększyła się w kwietniu 2024 roku, kiedy na świat przyszła ich córeczka, Lea. Narodziny dziecka były dla Bołądzia dodatkową motywacją i powodem do dumy, a jego forma od tamtej pory stale idzie w górę.

W mediach społecznościowych siatkarza urodzonego w 1994 roku można znaleźć dowody, że Joanna - o panieńskim nazwisku Szablewska - była z nim na długo przed prawdziwym wybuchem kariery. Już w 2017 spędzali wakacje na Cyprze, tuż przed istotnymi przenosinami Bołądzia z Czarnych Radom do niemieckiego VfB Friedrichshafen, a w 2021 roku wzięli ślub.

Nie mamy nic przeciwko, żeby ukochana dalej napędzała 32-latka do tak świetnej gry jak w tym sezonie!