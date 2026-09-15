Zawalczyła w największej federacji świata. Komentatorzy nie mogli się oprzeć! "Te obfite atuty"

Bartosz Olszewski
2026-09-15 16:45

Zadebiutowała w największej federacji świata, od razu rozpalając publiczność i wywołując poruszenie wśród komentatorów! Lola Vice to nowa gwiazda WWE, która pierwszą walkę w brandzie Raw stoczyła podczas ostatniej gali w Meksyku. Jej pojawienie się w głównym składzie było długo wyczekiwane, a zawodniczka szybko udowodniła, że potrafi przyciągnąć uwagę nie tylko niezwykłymi umiejętnościami, ale także zjawiskową figurą i charyzmą.

Lola Vice, której prawdziwe imię to Valerie Loureda, ma za sobą bogatą przeszłość w sportach walki. Zanim dołączyła do WWE w 2022 roku, odnosiła sukcesy w mieszanych sztukach walki w federacji Bellator MMA, gdzie legitymowała się rekordem 4-1. Jest również posiadaczką czarnego pasa w taekwondo. Jej kubańsko-amerykańskie korzenie i pochodzenie z Miami dodają jej wizerunkowi ognistego temperamentu, który idealnie komponuje się z jej stylem w ringu. Zanim trafiła do Raw, była jedną z czołowych postaci w rozwojowej odnodze WWE - NXT, gdzie zdobyła m.in. mistrzostwo kobiet tej marki!

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Zadebiutowała w WWE, a komentatorzy nie wytrzymali. "Te obifte atuty!"

Debiut w stolicy Meksyku nie był przypadkowy – Lola Vice jest niezwykle popularna wśród meksykańskich fanów dzięki wcześniejszym występom w lokalnej federacji Lucha Libre AAA. Publiczność przywitała ją gorącą owacją, a ona odwdzięczyła się, wygrywając walkę kwalifikacyjną do prestiżowego starcia Money in the Bank.

Jednak to nie tylko jej zwycięstwo stało się tematem rozmów. W trakcie walki Lola Vice przygotowywała się do wykonania jednej ze swoich charakterystycznych akcji – ataku pośladkami na rywalkę w narożniku. W tym momencie komentatorzy gali, Joe Tessitore i Corey Graves, nie mogli się powstrzymać.

"Oh! Czy będziemy mieli tu, w Meksyku, uderzenia pośladkami, Corey?" – zapytał podekscytowany Tessitore.

Corey Graves, śmiejąc się, odpowiedział: "Nigdy w życiu nie nazwałem tak tej akcji i nie sądzę, żebym zaczął, ale muszę wspomnieć o tym, jak Lola Vice okłada ludzi swoimi obfitymi atutami".

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Zaskoczony, ale i rozbawiony Tessitore dopytał tylko: "Słucham?".

Ta krótka wymiana zdań doskonale podsumowała emocje, jakie Lola Vice wzbudza w świecie wrestlingu. Jest nie tylko utalentowaną i groźną zawodniczką z imponującym sportowym rodowodem, ale także postacią, od której trudno oderwać wzrok. Więcej efektownych zdjęć Loli Vice znajdziesz w naszej galerii.

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