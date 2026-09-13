Tak we Włoszech żyje Zbigniew Boniek. Luksusowa posiadłość w sercu Italii

KLS
2026-09-13 11:30

Zbigniew Boniek od wielu lat należy do grona najbardziej rozpoznawalnych postaci polskiego futbolu. Były reprezentant Polski, selekcjoner kadry i wieloletni prezes PZPN po zakończeniu kariery zawodniczej na stałe związał się z Włochami. To właśnie w Rzymie postanowił ułożyć sobie życie i osiadł z dala od codziennego piłkarskiego zamieszania.

Jego relacja z Italią jest oczywiście legendarna, a zaczęła się od występów w Serie A. Boniek grał w barwach Widzewa Łódź, Juventusu oraz Romy, a okres spędzony na włoskich boiskach przyniósł mu ogromną popularność. Do dziś pozostaje we Włoszech dobrze znaną i cenioną postacią.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej nie zamierzał jednak całkowicie odsuwać się od futbolu. Przez pewien czas pracował jako trener, a później objął również stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Z czasem coraz większą rolę w jego życiu zaczęła odgrywać działalność organizacyjna. Boniek przez lata stał na czele Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie działa w strukturach UEFA.

Mimo licznych obowiązków zawodowych były prezes PZPN korzysta również z życia w Rzymie. Od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące jego codzienność poza światem futbolu. Dzięki nim kibice mogą zobaczyć, jak wygląda życie Bońka z dala od stadionów i piłkarskich wydarzeń.

Zbigniew Boniek na tle wybiegu dla koni. Obok zdjęcie jego salonu w Rzymie. O życiu gwiazdy we Włoszech przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 16

Sporo zainteresowania wzbudzają przede wszystkim fotografie wykonane na jego prywatnej posesji. Publikowane przez Bońka materiały pozwalają zajrzeć do jego rzymskiego domu i zobaczyć, w jakich warunkach mieszka jedna z największych legend polskiej piłki.

Rzym od dawna jest dla Bońka czymś więcej niż tylko adresem zamieszkania. To miasto, z którym związał znaczną część swojego życia i w którym zdecydował się osiąść na stałe.

Jak wygląda posiadłość Zbigniewa Bońka we Włoszech? Były piłkarz od czasu do czasu pokazuje jej fragmenty w mediach społecznościowych, uchylając tym samym rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego.

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ZBIGNIEW BONIEK
BONIEK