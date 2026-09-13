Tak we Włoszech żyje Zbigniew Boniek. Luksusowa posiadłość w sercu Italii

Jego relacja z Italią jest oczywiście legendarna, a zaczęła się od występów w Serie A. Boniek grał w barwach Widzewa Łódź, Juventusu oraz Romy, a okres spędzony na włoskich boiskach przyniósł mu ogromną popularność. Do dziś pozostaje we Włoszech dobrze znaną i cenioną postacią.

Po zakończeniu kariery piłkarskiej nie zamierzał jednak całkowicie odsuwać się od futbolu. Przez pewien czas pracował jako trener, a później objął również stanowisko selekcjonera reprezentacji Polski. Z czasem coraz większą rolę w jego życiu zaczęła odgrywać działalność organizacyjna. Boniek przez lata stał na czele Polskiego Związku Piłki Nożnej, a obecnie działa w strukturach UEFA.

Mimo licznych obowiązków zawodowych były prezes PZPN korzysta również z życia w Rzymie. Od czasu do czasu publikuje w mediach społecznościowych zdjęcia pokazujące jego codzienność poza światem futbolu. Dzięki nim kibice mogą zobaczyć, jak wygląda życie Bońka z dala od stadionów i piłkarskich wydarzeń.

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Sporo zainteresowania wzbudzają przede wszystkim fotografie wykonane na jego prywatnej posesji. Publikowane przez Bońka materiały pozwalają zajrzeć do jego rzymskiego domu i zobaczyć, w jakich warunkach mieszka jedna z największych legend polskiej piłki.

Rzym od dawna jest dla Bońka czymś więcej niż tylko adresem zamieszkania. To miasto, z którym związał znaczną część swojego życia i w którym zdecydował się osiąść na stałe.

Jak wygląda posiadłość Zbigniewa Bońka we Włoszech? Były piłkarz od czasu do czasu pokazuje jej fragmenty w mediach społecznościowych, uchylając tym samym rąbka tajemnicy na temat swojego życia prywatnego.