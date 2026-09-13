Nie poznajemy Katarzyny Zillmann! U boku Janji Lesar totalnie zmieniła wygląd. "Wyglądacie obłędnie"

Katarzyna Zillmann w nowym związku z nowym stylem

Katarzyna Zillmann, gdy przed rokiem zaczynała swój udział w programie "Taniec z Gwiazdami", była partnerką kajakarki Julii Walczak. Panie od lat żyły w szczęśliwym związku i wydawało się, że prędzej czy później jakoś swoją relację sformalizują. Rzeczywistość jednak okazała się zgoła inna. Na planie show Polsatu wioślarka poznała Janję Lesar, która w "Tańcu z Gwiazdami" była jej partnerką na parkiecie. Oglądając ich występy, czuć było niezwykłą chemię między paniami. Nikt jednak nie spodziewał się, że przerodzi się ona w prawdziwe uczucie. W końcu i Katarzyna Zillmann, i Janja Lesar były w długoletnich związkach (sportsmenka ze wspomnianą Julią Walczak, a tancerka z Krzysztofem Hulbojem). Gdy po finale zeszłorocznej edycji show "Taniec z Gwiazdami" panie okazywały sobie czułości na imprezie, zaczęto wprost mówić o ich romansie. Tym bardziej, że wkrótce wyszło na jaw, że obie rozstały się ze swoimi dotychczasowymi drugimi połówkami. Po jakimś czasie nie było już żadnych niedomówień i związek Katarzyny Zillmann i Janji Lesar został potwierdzony.

Myślę, że jesteśmy parą w jakimś sensie. Wiesz, kiedy z kimś przebywasz tyle czasu, to masz wspólne plany, robisz wspólne projekty i widzisz wspólną przyszłość. Dokładnie, to można nazwać związkiem

- stwierdziła tancerka w rozmowie z "Vivą". Patrząc dziś na wicemistrzynię olimpijską z Tokio, widzimy ogromną zmianę wyglądu. Katarzyna Zillmann u boku Janji Lesar przeszła totalną metamorfozę. Wioślarka ma całkiem nowy styl, co znakomicie widać w naszej galerii.

Galeria: Katarzyna Zillmann i totalna metamorfoza

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Katarzyna Zillmann i Janja Lesar zachwycają. "Wyglądacie obłędnie"

Srebrna medalistka olimpijska nie wygląda już tak, jak przed startem programu "Taniec z Gwiazdami". Nosi inne ubrania, stosuje bardzo kobiecy makijaż i zapuściła włosy. Katarzyna Zillmann i Janja Lesar często razem pojawiają się na rozmaitych imprezach branżowych. Ludzie, którzy oglądają zdjecia pary, są zachwyceni.

Piękne fotki, wyglądacie obłędnie; Dwa cudowne słodziaki. Można na Was patrzeć non stop; Najpiękniejsze; Piękne. Mega stylówki; Wyglądacie cudownie, perfekcyjnie, ciężko oderwać wzrok

- tego typu komentarze mnożą się jak grzyby po deszczu. Jak widać, najwyraźniej nowy związek Katarzynie Zillmann służy znakomicie.

Zmysłowa Katarzyna Zillmann z partnerką. Poziom namiętności przekroczył skalę! "To jest biuro, tak się można bawić!"