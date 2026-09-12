Rozebrana do rosołu Sydney Sweeney w sportowej reklamie! Pręży się jak na dłoni. Przesada?

Bartosz Olszewski
2026-09-12 12:48

Sydney Sweeney, jedna z najgorętszych gwiazd Hollywood, znów znalazła się w centrum uwagi! Tym razem za sprawą odważnej kampanii reklamowej, w której wystąpiła zupełnie nago. Aktorka, znana przede wszystkim z serialu "Euforia" i komedii "Tylko nie ty", nie pierwszy raz zachwyca walorami swojego ciała i wystąpiła teraz w spocie marki skierowanej do kibiców sportu. Reklama zatytułowana "Just sports" (Tylko sport) momentalnie wywołała gorącą dyskusję!

Sydney Sweeney kolejny raz wywołała burzę. Aktorka, która nie tak dawno zasłynęła prześwitującą kreacją kompletnie odsłaniającą jej dorodny biust na czerwonym dywanie, tym razem zaszalała w reklamie. W klipie widzimy wręcz całkowicie rozebraną gwiazdę w różnych pozach, które eksponują jej sylwetkę. Jej ciało jest strategicznie zasłonięte w kluczowych miejscach jedynie przez dynamicznie zmieniające się ujęcia i kolejne sportowe przedmioty wykorzystane w tym nagraniu. Sweeney z uwodzicielskim spojrzeniem i pewnością siebie prezentuje swoje wdzięki, kusząc kibiców kolejnych dyscyplin: futbolu amerykańskiego, koszykówki, tenisa, piłki nożnej, hokeja, a nawet... bilarda. Kampania ta natychmiast stała się viralem i podzieliła internautów!

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Aktorka Sydney Sweeney w odważnej reklamie marki sportowej. O kontrowersyjnej kampanii przeczytasz na SE.
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Sydney Sweeney rozebrana do rosołu w sportowej reklamie! Przesadziła?

Z jednej strony pojawiły się oczywiście głosy zachwytu nad odwagą i urodą aktorki. Fani chwalą jej pewność siebie i (wątpliwy?) artystyczny koncept reklamy, określając go jako "genialny" i "przyciągający wzrok". Z drugiej strony nie zabrakło ostrej krytyki. Wielu komentujących uznało spot za przejaw niepotrzebnej seksualizacji i przedmiotowego traktowania kobiecego ciała. Pojawiły się pytania, czy aby sprzedać produkt związany ze sportem, konieczne jest rozbieranie znanej aktorki.

Krytycy zarzucają marce ze świata sportu i analiz, że sięgnęła po tani i sprawdzony chwyt marketingowy z cyklu "seks sprzedaje", zamiast skupić się na merytorycznych walorach swojej oferty. Ironią jest sam tytuł kampanii – "Tylko sport" – który zdaje się kłócić z jej wizualną oprawą, gdzie na pierwszym planie jest ciało gwiazdy, a nie sportowe emocje. Czy to artystyczna prowokacja, czy zwykłe pójście na skróty w walce o uwagę widza? Niezależnie od oceny, cel został osiągnięty: o reklamie z Sydney Sweeney mówią wszyscy, a dyskusja na temat granic w marketingu rozgorzała na nowo.

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Kontrowersyjną rozbieraną reklamę w całości możesz obejrzeć poniżej, w mediach społecznościowych gwiazdy Hollywood.

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