US Open: Wszyscy o niej mówią! Ta ślicznotka to córka legendy i dziewczyna Bena Sheltona

Ekspresyjne reakcje Trinity Rodman na fantastyczne zagrania Bena Sheltona, półfinalisty US Open 2026, raz po raz stają się internetowym viralem. Nagrania z jej udziałem biją rekordy popularności, a prawdziwym hitem okazało się wideo po zwycięskim meczu Amerykanina w 2. rundzie z Hubertem Hurkaczem. Krótki klip, na którym widać czystą, niekłamaną radość pięknej Trinity w wymownej koszulce z napisem "Kocham mojego chłopaka", tylko na profilu ESPN Women w serwisie X zebrał oszałamiające 17,5 miliona wyświetleń! To pokazuje, jak wielkie zainteresowanie wzbudza para sportowców i piękna piłkarka.

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Choć wielu kojarzy ją głównie przez pryzmat sławnego ojca Dennisa Rodmana, Trinity Rodman sama jest sportowcem z najwyższej półki. Na co dzień jest gwiazdą klubu Washington Spirit w amerykańskiej lidze piłki nożnej (NWSL) oraz kluczową zawodniczką reprezentacji USA, z którą w 2024 roku zdobyła złoty medal olimpijski w Paryżu. Już w 2021 roku, jako 18-latka, została najmłodszą zawodniczką wybraną w drafcie NWSL, a jej debiutancki sezon zwieńczyły tytuły Debiutantki Roku oraz mistrzostwo ligi. Jej talent i sukcesy sprawiły, że stała się jedną z najlepiej opłacanych piłkarek w historii ligi!

Związek z Benem Sheltonem, który upublicznili w marcu 2025 roku, media szybko okrzyknęły romansem nowej "sportowej pary królewskiej" Ameryki. Wzajemnie wspierają się w swoich karierach, co Trinity udowadnia, wspierając ukochanego prosto z trybun w Nowym Jorku. Ona sama, wychowując się w cieniu sławnego ojca, doskonale rozumie presję, z jaką mierzy się jej partner. Dziś razem z nim pisze własną historię, a jej popularność przebija kolejne granice!

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Więcej zdjęć pięknej Trinity Rodman znajdziesz w naszej galerii.

Trinity Rodman reacting to Ben Shelton advancing to the third round of the US Open 🎉 pic.twitter.com/Zb26qzysJm— espnW (@espnW) September 2, 2026