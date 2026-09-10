Sabalenka straciła pozycję liderki rankingu WTA, ale jej ciało to niezmiennie top of the top! Na te zmysłowe zdjęcia aż wstyd patrzeć

Aryna Sabalenka nie jest już królową WTA, ale jej ciało ciągle zachwyca

Aryna Sabalenka przez lata byłą największą rywalką Igi Świątek, co odzwierciedlał choćby ranking WTA. Polka jednak po serii słabszych występów spadła na dopiero ósme miejsce (obecnie plasuje się na dziewiątym), a Białorusinka długo utrzymywała pozycję liderki. Jednak i to się skończyło! Sabalenka właśnie straciła pierwsze miejsce w rankingu WTA na rzecz Jeleny Rybakiny. Białoruska tenisistka królową kobiecego tenisa była nieprzerwanie od 21 października 2024 roku. Niewykluczone jednak, że Aryna Sabalenka wkrótce wróci na tron. Pomoże w tym na pewno zwycięstwo w US Open. Na razie Białorusinka jest w półfinale (w 1/4 pokonała Lindę Noskovą po dramatycznym meczu), gdzie zmierzy się z Amerykanką Jessicą Pegulą. Była już liderka rankingu WTA elektryzuje kibiców nie tylko z powodu swoich popisów na korcie, lecz także z niesamowitego ciała, które chętnie eksponuje. U nas w galerii zebraliśmy tak gorące zdjęcia pięknej Aryny Sabalenki, że aż wstyd na nie patrzeć! Bez wątpienia jej kształty były, są i będą top of the top. Ciało tenisistki ciągle zachwyca.

Galeria: Aryna Sabalenka i jej niesamowite ciało

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Aryna Sabalenka odsłania bardzo wiele

Białorusinka potrafi na siebie zwrócić uwagę swoimi drapieżnymi kreacjami, które ma na sobie poza kortem. Ostatnio wzbudziła sensację na imprezie, która odbywała się tuż przed US Open. Aryna Sabalenka założyła na siebie prześwitującą sukienkę, która odsłaniała bardzo wiele. Absolutną furorę jednak wzbudzają przede wszystkim zdjęcia Aryny Sabalenki z wakacji. Niedawno do czerwoności podgrzała atmosferę, zakładając maciupeńkie bikini, co oburzyło część fanów. Tymi opiniami tenisistka raczej się nie przejęła, bo gorące fotografie to na jej profilach w mediach społecznościowych chleb powszedni.

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