Aryna Sabalenka odsłania ciało i zaskakuje fanów. Nie tak miało być

Nie tylko Iga Świątek ładuje baterie przed końcową fazą sezonu. Aryna Sabalenka również postawiła na relaks przed kolejnymi wyzwaniami i grą na kortach betonowych. Na trawie, tak jak Polce, nie poszło jej zbyt dobrze. Białorusinka zakończyła rywalizację w Londynie na etapie 1/8 finału, przegrywając z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2). „Jestem wdzięczna za wsparcie na Wimbledonie. Wyciągam wnioski i idę naprzód. Do zobaczenia wkrótce” – sama deklarowała na Instagramie tuż po odpadnięciu z Wimbledonu.

Miało być wyciąganie wniosków i ostry trening przed US Open i grą na betonie, Sabalenka jednak postanowiła odpocząć. Teraz tenisistka opublikowała kolejne zdjęcia, pokazując, jak spędza wolny czas w gronie znajomych na Mykonos. Jej wpis szybko przyciągnął uwagę internautów i wywołał liczne reakcje.

Ciekawe, czy na wakacjach stosuje się do obietnic złożonych bezpośrednio po porażce z Osaką. – Chcę po prostu iść, upić się, zapomnieć o tenisie i spróbować poprawić formę – stwierdziła wtedy na spotkaniu z dziennikarzami.

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