Aryna Sabalenka odsłania ciało i zaskakuje fanów. Nie tak miało być

Michał Skiba
Michał Skiba
2026-07-09 18:56

Miał być finał Wimbledonu, jest wypoczynek na greckiej wyspie. Aryna Sabalenka udała się na krótki urlop. Liderka światowego rankingu wybrała Mykonos, a zdjęciami z wypoczynku podzieliła się z fanami w mediach społecznościowych.

Nie tylko Iga Świątek ładuje baterie przed końcową fazą sezonu. Aryna Sabalenka również postawiła na relaks przed kolejnymi wyzwaniami i grą na kortach betonowych. Na trawie, tak jak Polce, nie poszło jej zbyt dobrze. Białorusinka zakończyła rywalizację w Londynie na etapie 1/8 finału, przegrywając z Naomi Osaką 2:6, 6:7(2). „Jestem wdzięczna za wsparcie na Wimbledonie. Wyciągam wnioski i idę naprzód. Do zobaczenia wkrótce” – sama deklarowała na Instagramie tuż po odpadnięciu z Wimbledonu.

Miało być wyciąganie wniosków i ostry trening przed US Open i grą na betonie, Sabalenka jednak postanowiła odpocząć. Teraz tenisistka opublikowała kolejne zdjęcia, pokazując, jak spędza wolny czas w gronie znajomych na Mykonos. Jej wpis szybko przyciągnął uwagę internautów i wywołał liczne reakcje. 

Ciekawe, czy na wakacjach stosuje się do obietnic złożonych bezpośrednio po porażce z Osaką. – Chcę po prostu iść, upić się, zapomnieć o tenisie i spróbować poprawić formę – stwierdziła wtedy na spotkaniu z dziennikarzami.

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Aryna Sabalenka w bikini z psem na rękach przy basenie. Obok widok na luksusową willę. O wakacjach tenisistki czytaj w SE.
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ARYNA SABALENKA