Płonący F-16 zablokował lotnisko. Tysiące turystów utknęło na popularnej wyspie

Adrian Teliszewski
Adrian Teliszewski
2026-07-09 16:24

W czwartkowe popołudnie wojskowy myśliwiec F-16 należący do sił NATO musiał lądować awaryjnie na greckiej wyspie Zakynthos. Przyczyną incydentu był pożar, który pojawił się na pokładzie podczas standardowych ćwiczeń. Zdarzenie to doprowadziło do całkowitego paraliżu portu lotniczego, odwołania licznych lotów i uwięzienia na wyspie tysięcy urlopowiczów.

Budynek lotniska na Zakynthos przy pustej płycie postojowej. O paraliżu przez płonący F-16 przeczytasz na SE.
Autor: SempreVolando / CC BY-SA 3.0
  • W czwartek w godzinach popołudniowych myśliwiec F-16 NATO lądował awaryjnie na Zakynthos po tym, jak w trakcie rutynowego lotu szkoleniowego maszyna zaczęła płonąć.
  • Odrzutowiec, który objął się ogniem przy lądowaniu, zablokował jedyny pas startowy lotniska, powodując paraliż ruchu pasażerskiego oraz anulowanie wielu połączeń.
  • Pilot bez szwanku ewakuował się z maszyny, a na miejscu działały służby ratownicze; odpowiednie organy greckich sił powietrznych badają szczegóły i przyczyny pożaru.

Płonący F-16 sparaliżował ruch lotniczy na Zakynthos. Tysiące turystów uwięzionych na lotnisku

Incydent miał miejsce w czwartek po południu, gdy myśliwiec F-16 z 116. Skrzydła Myśliwskiego (baza Araxos) realizował zwykłe zadania treningowe. W pewnym momencie aparatura pokładowa zasygnalizowała wybuch pożaru, zmuszając pilota do natychmiastowego przerwania misji i udania się na najbliższe lotnisko. Wybór padł na cywilny obiekt zlokalizowany na wyspie Zakynthos. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez grecką telewizję publiczną ERT, podczas manewru awaryjnego lądowania samolot wojskowy rzeczywiście zapłonął. Pomimo groźnej sytuacji, lotnik samodzielnie i bezpiecznie wydostał się z kabiny.

Pilot wyszedł z maszyny o własnych siłach i nie odniósł żadnych obrażeń. Jego życiu nic nie zagraża – potwierdził rzecznik greckich sił powietrznych. 

Do akcji natychmiast zadysponowano służby lotniskowe oraz liczne wozy straży pożarnej. Dzięki ich szybkiej reakcji udało się sprawnie opanować ogień i zabezpieczyć obszar. Niemniej obecność uszkodzonego F-16 na pasie startowym spowodowała ogromne utrudnienia dla cywilnego ruchu lotniczego. Jak informują greckie środki masowego przekazu, w wyniku tej sytuacji zmuszono port do odwołania wielu zaplanowanych przylotów i odlotów z Zakynthos. W terminalach utknęły tysiące podróżnych, w tym spora grupa turystów z Polski, którzy w niepewności oczekiwali na wznowienie ruchu.

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Trwa wyjaśnianie okoliczności incydentu

Aktualnie przedstawiciele greckich sił powietrznych prowadzą wnikliwe postępowanie, które ma precyzyjnie wskazać powody pojawienia się ognia na pokładzie myśliwca. Specjaliści biorą pod uwagę rozmaite warianty wydarzeń – od usterki technicznej po inne potencjalne czynniki sprawcze. Rezultaty prowadzonych analiz będą miały istotne znaczenie nie tylko dla armii Grecji, ale również dla struktur wojskowych całego NATO.

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