Legendarny muzyk spotykał się z nieletnią. Został jej mężem - a następnie przybranym dziadkiem! Jak to możliwe?!

Lata 60. i 70. to okres kluczowy dla muzyki rockowej. To w tym czasie właśnie na rynku pojawiły się i z bardzo dużym powodzeniem funkcjonowały tak ikoniczne zespoły, jak The Beatles, The Rolling Stones czy Led Zeppelin.

Grupy te i tworzący je muzycy szybko zyskali kolosalną sławę - a co za tym idzie także naprawdę imponujące rzesze fanów oraz oczywiście fanek. Te najczęściej były bardzo młode, niekiedy nawet nieletnie i usilnie dążyły do kontaktu ze swoimi idolami. Ci, choć znacząco od nich starsi, niestety bardzo chętnie korzystali z towarzystwa (i nie tylko) młodych wielbicielek...

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SZOKUJĄCA historia byłego muzyka The Rolling Stones

Wyjątkowo skandalicznie wypada tu historia jednego z byłych już muzyków The Rolling Stones. Bill Wyman dołączył do legendarnego zespołu w 1962 roku i pozostał w jego składzie przez kolejne ponad trzy dekady. To jego grę słyszymy na tak słynnych dziś płytach, jak Their Satanic Majesties Request, Sticky Fingers, Exile on Main St., Some Girls czy Tattoo You.

Jeszcze będąc członkiem Stonesów, wokół basisty wybuchł prawdziwy obyczajowy skandal. Ten w 1989 roku, będąc już 52-letnim mężczyzną, poślubił zaledwie 18-letnią Mandy Smith. Sam ślub był szokiem dla opinii publicznej, ale jeszcze większym okazały się być deklaracje Wymana, iż był on zakochany w swojej żonie już od dnia, gdy ujrzał ją po raz pierwszy - sęk w tym, że miała ona wtedy zaledwie 13 lat...

Po latach Smith wyznała, że utrzymywała stosunku intymne ze starszym od siebie o ponad 30 lat basistą odkąd skończyła 14 lat. Małżeństwo pary nie potrwało jednak długo. Do rozstania doszło już w 1991 roku, a dwa lata później sfinalizowany został rozwód. Bill i Mandy (na szczęście?) nie doczekali się potomstwa. Wydaje się więc, że na tym ich historia się kończy? Nic bardziej mylnego!

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Jak mąż został... przybranym dziadkiem?!

W 1993 roku, gdy miał miejsce rozwód budzącej kontrowersje pary i w chwili, gdy Wyman już pokazywał się u boku nowej żony, w życiu muzyka doszło do naprawdę zaskakującej sytuacji.

Jego syn, 30-letni Stephen Wyman wziął ślub ze starszą od siebie o 16 lat... matką Mandy Smith, a więc z byłą teściową swojego ojca! W ten sposób w tej wyjątkowo nietypowej rodzinie powstały zaskakujące, niemożliwe wręcz do wyobrażenia więzy. Tym samym więc Bill Wyman został byłym zięciem swojego własnego syna - i teściem swojej byłej już teściowej! Co za tym idzie, stał się on także de facto przybranym dziadkiem swojej własnej, byłej już żony!

Także związek Stephena i Patsy nie przetrwał próby czasu. Para rozstała się w 1995 roku i rozwiodła dwa lata później.

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