Joanna Racewicz wcisnęła się w gorset i odsłoniła dekolt. WOW! Musiała uważać

Joanna Racewicz wyglądała doskonale! Dekolt? Na niego musiała uważać

Joanna Racewicz była jedną z wielu gwiazd, które pojawiły się na Elle Style Awards. Panie postawiły głównie na czarne stroje, ale to nie znaczy, że było jednolicie, oj, nie. Na tle koleżanek z show-biznesu wyróżniała się właśnie Racewicz, która postawiła na sukienkę z bardzo mocno dopasowanym do ciała gorsetem. Ścisnęła się nim do granic możliwości! Czy to było wygodne? Być może nie do końca, ale pewne jest, że dziennikarka robiła wrażenie.

Gorset obejmował jej talię i sięgał nieco niżej, jednocześnie podkreślając szczupłą figurę, o którą 52-latka dba podczas wyczerpujących sesji na siłowni, i eksponując kuszący dekolt. Racewicz wybrała suknię z prześwitami i falbanami, sięgnęła nawet po wachlarz. Choć to brzmi, jakby ozdób było za wiele, sukienka okazała się strzałem w dziesiątkę. Czerń, różne faktury i tkaniny plus bogate kolczyki, a do tego spięte włosy i lekki makijaż - było pięknie, prawda?

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Zobacz więcej zdjęć. Odważnie! 52-letnia Joanna Racewicz w zabójczej czerwieni. I ten dekolt!

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Joanna Racewicz ma dorosłego syna. Ciężko przeżyła jego wyprowadzkę

Racewicz teraz pokazała się od stóp do głów obleczona w czerń, wcześniej zaszalała z czerwienią. W obu przypadkach postawiła na odważne dekolty, więc musiała uważać, by jej sukienki nie odsłoniły za wiele. Patrząc na gwiazdę, aż trudno uwierzyć, że jest mamą dorosłego syna! Jej 18-latek już wyprowadził się z domu, a ona ciężko to przeżyła. Nie można się temu dziwić - dla rodzica taka zmiana, choć wyczekiwana i chciana, może być szokująca.

Nie sądziłam, że to jest takie trudne. cały dom w walizkach, w paczkach... To się naprawdę dzieje, jutro ruszamy. Jutro zawożę mojego syna i zaczyna nowy etap życia z daleka od domu, z daleka od rodzinnego gniazda. Gniazdo będzie puste. I z jednej strony taka radość i ekscytacja, że ten cały 18-letni proces się domyka, że daliśmy radę. A z drugiej strony takie kompletne: "Nie wiem, co dalej". Nie wiem, co dalej bez niego - mówiła.

Później pisała:

Piękne i trudne. Nowy początek.

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