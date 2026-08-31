Joanna Racewicz w zabójczej czerwieni. I ten dekolt! 52-letnia gwiazda nie bez powodu przyciągała spojrzenia

Joanna Racewicz zasmucona wyprowadzką ukochanego syna

Za Joanną Racewicz bardzo trudne chwile. 52-letnia gwiazda telewizji bardzo przeżywa wyprowadzkę swojego jedynego syna. Jednak dobrze rozumie, że to było nieuchronne, a zmiana, choć szalenie trudna, nie jest niczym złym. Racewicz jest bardzo kochającą mamą, ale ma też własne życie.

Miłość matki ma ten nieznośny paradoks: przez kilkanaście lat robi absolutnie wszystko, żeby dziecko któregoś dnia opuściło gniazdo. Żeby było gotowe zmierzyć się z życiem. Umiało rozwijać skrzydła, upadać i wstawać, patrzeć w słońce, nie bać się mroku, trudu. Potrafiło kochać i stawiać granice. Być sobą. A kiedy ten dzień przychodzi - cała truchleje. Próbuje zatrzymać czas, odwlec moment, kiedy trzeba będzie powiedzieć wreszcie: idź. Jeszcze chwila. Jeszcze na Ciebie popatrzę. Powtórzę milionowy raz: kocham. Na moje i Twoje przezawsze - napisała dziennikarka na swoim profilu na Instagramie, gdy odwiozła 18-letniego syna na studia.

Niedługo później dodała w sieci pokrzepiający wpis, w którym stwierdziła, że "powiedziała sobie TAK" i dodała, że "jest kochana". Po kilku dniach zaprezentowała nową siebie - w odważnej czerwonej sukni pojawiła się na Festiwalu Warszawa Singera. Wyglądała wspaniale!

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Joanna Racewicz w zabójczej czerwieni

Racewicz w Operze Narodowej stawiła się ubrana w czerwoną suknię, która sięgała aż do ziemi, zasłaniając nogi, ale eksponując lekko umięśnione, wytrenowane na siłowni ramiona gwiazdy oraz dekolt. Ten przyciągał uwagę, bo bym bardzo głęboki, choć jednocześnie nie był nachalny i nie odsłaniał za wiele. Czerwona kreacja robiła wrażenie, więc dodatki mogły być niemal niewidoczne - mała złota torebka i złocista biżuteria w zupełności wystarczyły. Gdy Racewicz się odwróciła, stało się jasne, że sukienka odsłaniała również plecy!

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Warszawa jest miastem, w którym duchy nigdy nie są tylko metaforą. Dlatego "W nocy na Starym Rynku", na finał 23. Festiwalu Warszawa Singera, to więcej, niż multimedialny, zaskakujący koncert i spektakl. (...) To był wspaniały wieczór - podsumowała.

Internauci uznali, że prezentowała się olśniewająco. TUTAJ znajdziecie więcej zdjęć!

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