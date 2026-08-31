Trzecia "Lalka" trafi do kin. Fani powieści Prusa mogą się mocno zdziwić

Kasia Kowalska
2026-08-31 19:25

„Może nie ma tu Łęckiej i Wokulskiego, ale i tak jest zaje***” – w taki sposób reklamowana jest trzecia „Lalka”, którą jesienią zobaczymy w kinach. Lepiej jednak uważnie sprawdzać bilety, bo zamiast klasycznej ekranizacji powieści Prusa, można trafić na krwawy i brutalny horror.

Kamila Urzędowska i postać z horroru na miniaturze. O trzech wersjach Lalki w kinach przeczytasz na SE.
Autor: Kino Świat/Independent Film Company Shudder/Netflix/ Materiały prasowe

Jesienią 2026 roku fani klasycznej polskiej literatury przeżyją prawdziwe święto, nazwane już przez niektórych „Lalkenheimerem”. Na ekrany wejdą wtedy dwie nowe wersje słynnej książki Bolesława Prusa – pełnometrażowy film oraz serial przygotowany przez platformę Netflix. W związku z tym polski dystrybutor horroru o oryginalnym tytule „Dolly” postanowił zażartować i wyznaczył datę premiery swojego filmu dokładnie na ten sam dzień, w którym w kinach pojawi się „Lalka” z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Trzeba jednak uważać, bo zamiast losów Wokulskiego i Łęckiej, widzowie zobaczą krwawą produkcję inspirowaną legendarną „Teksańską masakrą piłą mechaniczną”.

Trzecia „Lalka” w kinach. Zamiast romantycznej historii będą litry krwi

Fabuła horroru skupia się na losach młodej dziewczyny o imieniu Macy. Podczas spaceru po lesie ze swoim chłopakiem natrafia na dziwną postać – kobietę z twarzą zasłoniętą maską lalki, trzymającą w dłoni łopatę. Główna bohaterka po chwili traci przytomność i budzi się w opuszczonej leśnej chacie, wypełnionej przerażającymi lalkami. W tym momencie rozpoczyna się jej prawdziwy dramat. Właścicielka domu uznaje bowiem, że od tej pory to właśnie Macy będzie jej najcenniejszą „zabawką”. Taki obrót spraw z pewnością przypomni fanom serialu „Słodkie kłamstewka” podobne, mroczne motywy. W oficjalnym opisie polskiego dystrybutora czytamy:

Nakręcony na taśmie analogowej horror "Lalka" to przerażający, ultrabrutalny i krwawy hołd dla amerykańskiego horroru lat siedemdziesiątych – z "Teksańską masakrą piłą mechaniczną" na czele. Może nie ma tu Łęckiej i Wokulskiego, ale i tak jest zaje***". [za: Kino Nowe Horyzonty]

„Lalka” atakuje potrójnie. Kiedy odbędą się premiery poszczególnych produkcji?

Oba filmy zatytułowane „Lalka” – zarówno adaptacja prozy Prusa, jak i omawiany horror – zawitają na kinowych ekranach 30 września. Z kolei wieloodcinkowa produkcja przygotowana przez Netflixa zadebiutuje nieco wcześniej, bo już 16 września.

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