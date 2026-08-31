Trzecia "Lalka" trafi do kin. Fani powieści Prusa mogą się mocno zdziwić

Jesienią 2026 roku fani klasycznej polskiej literatury przeżyją prawdziwe święto, nazwane już przez niektórych „Lalkenheimerem”. Na ekrany wejdą wtedy dwie nowe wersje słynnej książki Bolesława Prusa – pełnometrażowy film oraz serial przygotowany przez platformę Netflix. W związku z tym polski dystrybutor horroru o oryginalnym tytule „Dolly” postanowił zażartować i wyznaczył datę premiery swojego filmu dokładnie na ten sam dzień, w którym w kinach pojawi się „Lalka” z Marcinem Dorocińskim i Kamilą Urzędowską. Trzeba jednak uważać, bo zamiast losów Wokulskiego i Łęckiej, widzowie zobaczą krwawą produkcję inspirowaną legendarną „Teksańską masakrą piłą mechaniczną”.

Trzecia „Lalka” w kinach. Zamiast romantycznej historii będą litry krwi

Fabuła horroru skupia się na losach młodej dziewczyny o imieniu Macy. Podczas spaceru po lesie ze swoim chłopakiem natrafia na dziwną postać – kobietę z twarzą zasłoniętą maską lalki, trzymającą w dłoni łopatę. Główna bohaterka po chwili traci przytomność i budzi się w opuszczonej leśnej chacie, wypełnionej przerażającymi lalkami. W tym momencie rozpoczyna się jej prawdziwy dramat. Właścicielka domu uznaje bowiem, że od tej pory to właśnie Macy będzie jej najcenniejszą „zabawką”. Taki obrót spraw z pewnością przypomni fanom serialu „Słodkie kłamstewka” podobne, mroczne motywy. W oficjalnym opisie polskiego dystrybutora czytamy:

Nakręcony na taśmie analogowej horror "Lalka" to przerażający, ultrabrutalny i krwawy hołd dla amerykańskiego horroru lat siedemdziesiątych – z "Teksańską masakrą piłą mechaniczną" na czele. Może nie ma tu Łęckiej i Wokulskiego, ale i tak jest zaje***". [za: Kino Nowe Horyzonty]

„Lalka” atakuje potrójnie. Kiedy odbędą się premiery poszczególnych produkcji?

Oba filmy zatytułowane „Lalka” – zarówno adaptacja prozy Prusa, jak i omawiany horror – zawitają na kinowych ekranach 30 września. Z kolei wieloodcinkowa produkcja przygotowana przez Netflixa zadebiutuje nieco wcześniej, bo już 16 września.

PRZECZYTAJ TEŻ: Polska odpowiedź na światowy hit. W obsadzie młode gwiazdy

Tomasz Schuchardt o "Domu Dobrym" i "Lalce"