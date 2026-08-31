Opalona Paulina Sykut-Jeżyna w malutkim bikini na wakacjach. I to tuż przed rozpoczęciem roku szkolnego!

Paulina Sykut-Jeżyna spiekła się niczym rak. Tak odpoczywała na wyspie Kos

Paulina Sykut-Jeżyna na swoim instagramowym profilu zaprezentowała fanom sporo ujęć z ostatniego wakacyjnego wyjazdu. Gwiazda Polsatu wybrała się na grecką wyspę Kos. Nie poleciała na nią sama - uroczej prezenterce i prowadzącej "Taniec z Gwiazdami" towarzyszył oddany mąż. Zakochani, który są ze sobą od 28 lat, a więc od czasów, gdy Paulina była nastolatką, razem zwiedzali i plażowali.

Małżonkowie udali się na urlop zaraz po tym, jak "stuknęła" im 15. rocznica ślubu. Sądząc po nagraniach oraz zdjęciach, które Jeżyna udostępniła w sieci, bawili się wyśmienicie, a pogoda dopisała.

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Opalona Sykut pokazała internautom kilka letnich stylizacji - długą spódnicę z dziewczęcym topem w paski, biało-czarny zestaw z szerokimi spodniami i asymetryczną górą czy pasiaste spodnie z identycznym topem. Ale uwagę fanów przyciągnęły też jej ujęcia w minibikini. 45-latka wyglądała jak milion dolarów w niewielkim, dwuczęściowym stroju kąpielowym, do którego dobrała zielone, lekkie szorciki. Nie gorzej było, gdy zrzuciła białą, koronkową koszulkę i pozowała w samej górze od bikini i kolorowej, wzorzystej tkaninie udrapowanej na biodrach. ZOBACZCIE SAMI!

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Wakacje pod palmami

To nie był pierwszy wakacyjny wypad Sykut. W połowie sierpnia Sykut relaksowała się z rodziną w Nałęczowie, a w lipcu opalała na Korfu. Wówczas obiecała, że wróci i... wróciła kilka tygodni później, choć nie na tę, a inną grecką wyspę. Niestety, wrzesień zbliża się nieubłaganie, a wraz z nim wyzwania zawodowe oraz prywatne. Na Sykut czeka praca w Polsacie, a na jej córeczkę kolejna klasa szkoły podstawowej.

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