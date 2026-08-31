Netflix zrobił serial o Trynkiewiczu. Agnieszka Żulewska w jednej z głównych ról

Sprawa Trynkiewicza w serialu Netflixa

Mariusz Trynkiewicz, okrzyknięty "Bestią z Piotrkowa", należy do najbardziej znanych polskich seryjnych morderców. Z powodu jego osoby wprowadzono w polskim prawie tzw. ustawę o bestiach. W 1988 roku dopuścił się makabrycznego zabójstwa czworga chłopców w Piotrkowie Trybunalskim. Pierwotnie orzeczono wobec niego czterokrotną karę śmierci, jednak dzięki amnestii z 1989 roku zamieniono ją na 25 lat więzienia, gdyż ówczesne przepisy nie zakładały dożywocia.

Gdy w 2014 roku wyszedł na wolność, społeczeństwo ogarnęło wielkie poruszenie. To zmusiło ustawodawcę do szybkiego stworzenia przepisów, które umożliwiły izolację tak niebezpiecznych jednostek nawet po odbyciu przez nie wyroku. Dzięki temu Trynkiewicz trafił do zamkniętego ośrodka w Gostyninie. W 2015 roku wziął tam ślub, a w 2025 zmarł w wieku 62 lat. Teraz jego postać zostanie przeniesiona na ekran w nowym serialu Netflixa.

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Twórca "Heweliusza" o zbrodniarzu

Za stworzeniem "Prawa Bestii" stoi Kasper Bajon, który był nie tylko reżyserem, ale także współtwórcą scenariusza, wraz z Anną Kasińską. Mając na koncie takie hity, jak "Heweliusz" i "Rojst", pozwala mieć nadzieję, że nowy projekt okaże się sukcesem. W głównych rolach zobaczymy Agnieszkę Grochowską oraz Agnieszkę Żulewską. Fabuła rozpoczyna się w 1988 roku od zabójstwa czterech chłopców. Major Anna Bersz (Agnieszka Grochowska) kieruje śledztwem, podczas gdy jej przyjaciółka, psychiatra Agnieszka Grabska (Agnieszka Żulewska), bada poczytalność podejrzanego Mariusza Trynkiewicza (w tej roli Michał Pawlik). Działając pod dużą presją systemu niemającego miejsca na luki, kobiety decydują się na krok, który bezpowrotnie rujnuje ich przyjaźń i wpływa na całą ich przyszłość.

W roku 2014 skazanemu kończy się kara. Anna, obecnie na stanowisku urzędniczym, i Agnieszka, ceniona specjalistka psychiatrii, ponownie muszą zmierzyć się z nierozwiązanym problemem, który zniszczył ich relację, stawiając pytanie: jak zapewnić społeczeństwu bezpieczeństwo bez naruszania zasad praworządności?

– Ta historia, choć inspirowana prawdziwymi wydarzeniami, jest dla mnie przede wszystkim opowieścią o ludziach, którzy, reprezentując państwo i jego instytucje, stają przed bardzo trudnymi wyborami. O tym, co dzieje się, kiedy prawo, poczucie sprawiedliwości i potrzeba bezpieczeństwa nie dają się pogodzić – mówi Kasper Bajon.

Kiedy premiera na Netflix?

Edyta Krajewska (odpowiedzialna m.in. za "Rojst" i "Polot") zrealizowała ten projekt od strony produkcyjnej. Platforma Netflix pokaże "Prawo Bestii" już 18 listopada.

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