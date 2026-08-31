Wszystkie Tosie z książek Grocholi. Jednej z aktorek możesz w ogóle nie kojarzyć

W ostatnim czasie produkcja "Nigdy w życiu - 20 lat później" budzi ogromne zainteresowanie, choć głównie w negatywnym kontekście. Podczas oficjalnego przedstawienia nowej ramówki stacji TVN, odtwórczyni roli Tosi z hitu z 2004 roku zabrała głos. Joanna Jabłczyńska przyznała, że była przekonana o swoim udziale, jednak ostatecznie nie zobaczymy jej w nowej odsłonie filmu opartego na powieści Katarzyny Grocholi.

Cholernie, cholernie [mi] ciężko. W ogóle, wiesz, jestem trochę w szoku. Kiedy przez 20 lat, kurczę, mówisz o tym w wywiadach, jesteś zawsze zapraszana na wszystkie wydarzenia z tym związane, a przy kontynuacji ktoś wywija ci taki numer… - mówiła w rozmowie z "Super Expressem".

Katarzyna Grochola wytoczy proces Joannie Jabłczyńskiej?

Fani oczekujący nowej części "Nigdy w życiu!" w większości opowiedzieli się po stronie Joanny Jabłczyńskiej. Z kolei Katarzyna Grochola, wypowiadając się dla "Super Expressu", przypomniała, że gwiazda serialu "Na Wspólnej" nie jest jedyną osobą, która zagrała córkę Judyty. Co więcej, autorka ogłosiła, że planuje wkroczyć na drogę prawną przeciwko aktorce.

Szanowni Państwo, w związku z rozpowszechnianiem prze panią Joannę Jabłczyńską nieprawdziwych informacji dotyczących udziału Agnieszki Żulewskiej, znakomitej aktorki i prawego człowieka, postanowiłam jako producentka podjąć stosowne kroki prawne w jej obronie. Będę Państwa informować na bieżąco - napisała na Instagramie.

Joanna Jabłczyńska błyskawicznie zareagowała na te doniesienia.

Agnieszka Żulewska znakomitą aktorką jest i wierzę, że również prawym człowiekiem, choć osobiście się nie znamy. Nigdy nie twierdziłam i nie twierdzę inaczej. Również będę Państwa informowała na bieżąco - napisała w komentarzu pod postem aktorka.

Aktorki, które wcieliły się w Tosię w adaptacjach dzieł Grocholi

Rolę Tosi zagra teraz Agnieszka Żulewska, będąc czwartą z kolei aktorką na tym stanowisku. Jak dotąd nie wypowiedziała się ona w kwestii zamieszania wokół nowego filmu z jej udziałem. Przed nią, po Joannie Jabłczyńskiej, postać córki Judyty Kozłowskiej zagrała Maria Niklińska w kinowym "Ja wam pokażę!" z 2006 roku. Następnie tę samą postać zagrała Julia Kamińska w serialowej wersji tej opowieści z 2007 roku dla TVP, o czym mało kto już dziś pamięta. Gwiazda znana z hitu "BrzydUla" również nie powtórzyła wielkiego komercyjnego triumfu pierwszej adaptacji, w której królowali Danuta Stenka, Artur Żmijewski, Jan Frycz oraz wspomniana Joanna Jabłczyńska. Poniższa galeria przypomina wszystkie aktorki, które zagrały kultową Tośkę.

Joanna Jabłczyńska nie bedzie w ekranizacji nigdy w zyciu