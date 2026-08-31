Zamiast Céline Dion... Doda! Zaśpiewała wielki klasyk razem z Garou

Na przestrzeni lat Doda współpracowała z najróżniejszymi artystami, a niektóre z tych duetów już na zawsze zapisały się na kartach historii polskiej muzyki złotymi zgłoskami. Ci, którzy sądzą, że piosenkarka nie jest już w stanie zaskoczyć fanów, są w błędzie. Po występie na Magicznym Zakończeniu Wakacji zgarnia wręcz same pochwały!

Magiczne Zakończenie Wakacji 2026 z tłumem gwiazd

Koncert Polsatu i Radia ZET, zakończony wyborem Hitu Lata, uświetniło wielu znakomitych artystów. Gwiazdą wieczoru był zespół Take That, ale nie mogło też zabraknąć polskich wykonawców: Dawida Kwiatkowskiego, Ani Karwan czy też Kuby i Kuby, ubiegłorocznych zwycięzców konkursu na Hit Lata. Tegoroczny laur i nagroda w postaci pół miliona złotych trafiła do Michała Szpaka. Dla wielu widzów prawdziwą wisienką na torcie był jednak zaskakujący duet: Garou i Doda.

Garou i Céline Dion nagrali "Sous le vent" ponad 25 lat temu. Teraz zaśpiewał z Dodą

Poza solowym show piosenkarka wykonała partie, które w oryginalnym "Sous le vent" w 2000 roku zaśpiewała Céline Dion. Francuskojęzyczna ballada otwierała debiutancki album Garou. Po latach 54-letni Kanadyjczyk wciąż cieszy się popularnością na świecie i nic dziwnego, że gości na festiwalach muzycznych także w Polsce. Nie zwalnia zresztą tempa w tworzeniu nowej muzyki: w zeszłym roku wydał album "Un meilleur lendemain", na który sam napisał wszystkie piosenki.

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Jego wspólny występ z polską gwiazdą spotkał się z ciepłym odbiorem. Internauci chwalą ich energię, jak i przede wszystkim śpiewanie w całości na żywo oraz to, jak Doda poradziła sobie z językiem francuskim. Zdjęcia z kieleckiego występu, który na długo zostanie zapamiętany, znajdziecie w naszej galerii poniżej.

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