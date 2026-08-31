Wiktor Sas jedzie na Eurowizję Junior. Kibicują mu poprzednicy, a przygotowania idą pełną parą

Zasady najnowszej edycji programu "The Voice Kids" jasno wskazywały, że zwycięzca zyska prawo wyjazdu na tegoroczną Eurowizję Junior. Po finale natychmiast ruszyły przygotowania specjalnego utworu. W proces włączono uznanych fachowców, pracujących zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Tuż przed oficjalnym ogłoszeniem piosenki Wiktor Sas odbył z kolei wyjątkowe spotkanie. Artysta poznał młode talenty, które w minionych latach dumnie reprezentowały Polskę podczas dziecięcego konkursu.

Eurowizja Junior: Wiktor Sas pojedzie na Maltę. Rozpoczęto prace nad utworem

Triumfatorem dziewiątego sezonu "The Voice Kids" w Polsce, zgodnie z głosowaniem widzów, został Wiktor Sas. Uczestnik z drużyny Tribbsa zyskał nie tylko statuetkę i ogromny prestiż, lecz także wyjazd na Eurowizję Junior 2026. Mimo trwających prac, ostateczny kształt utworu, który wykona wokalista, wciąż owiany jest tajemnicą. Wiadomo jedynie, że podczas konkursu na Malcie nie zaśpiewa piosenki "Bilet" pochodzącej z "The Voice Kids". Do Warszawy przybyli niedawno zagraniczni twórcy zaproszeni przez Tribbsa. Ich spotkanie ma przynieść całkiem nową kompozycję, którą usłyszymy podczas finału w październiku. Fani polskiej muzyki mogą spodziewać się premiery tego hitu już w najbliższym czasie.

Wiktor Sas z "The Voice Kids" spotkał się z młodymi gwiazdami. Co robili?

W trakcie prób do Eurowizji Junior, nowy polski reprezentant spędził czas z młodymi artystami, którzy wcześniej stali na tej samej scenie. Zgromadzeni młodzi muzycy wzięli m.in. udział w biegu charytatywnym, o czym wspomniano w "Pytaniu na Śniadanie", a dokładnie - w wydaniu poświęconym zakończeniu wakacji.

W tym szczególnym wydarzeniu uczestniczyli byli reprezentanci Polski: Ala Tracz, Laura Bączkiewicz, Maja Krzyżewska, Dominik Arim i Marianna Kłos. Podczas spotkania wykonano pamiątkową fotografię całej grupy w towarzystwie Wiktora Sasa. Trzymamy kciuki!

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Polacy na Eurowizji Junior. Kto śpiewał w poprzednich latach?

2003 - Kasia Żurawik - "Coś mnie nosi"

2004 - KWADro - "Łap życie"

2016 - Olivia Wieczorek - "Nie zapomnij"

2017 - Alicja Rega - "Mój dom"

2018 - Roksana Węgiel - "Anyone I want to be"

2019 - Viki Gabor - "Superhero"

2020 - Ala Tracz - "I'll be standing"

2021 - Sara James - "Somebody"

2022 - Laura Bączkiewicz - "To the moon"

2023 - Maja Krzyżewska - "I just need a friend"

2024 - Dominik Arim - "All together"

2025 - Marianna Kłos - "Brightest light"

2026 - Wiktor Sas

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