Sara James dołącza do jury "The Voice Kids". Najmłodsza trenerka w historii!

Sara James w roli trenerki "The Voice Kids"

To spore zaskoczenie dla fanów formatu! Telewizja Polska oficjalnie przekazała, że w kolejnej odsłonie „The Voice Kids” pojawi się Sara James. Warto pamiętać, że 18-letnia dziś wokalistka triumfowała w tym samym muzycznym show, a następnie pojechała reprezentować nasz kraj na Eurowizji Junior w 2021 roku. Jej utwór „Somebody” zapewnił jej tam znakomitą, drugą lokatę. Kolejnym sukcesem wokalistki był występ w amerykańskim „America's Got Talent”, gdzie Simon Cowell wcisnął dla niej złoty przycisk, co pomogło jej dotrzeć aż do samego finału. Teraz przed nią nowe wyzwanie – ocena kolejnych muzycznych talentów.

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Sara James wraca do "The Voice Kids"! Ale tym razem… jako trener! Zwyciężczyni 4. edycji programu zasiądzie w trenerskim fotelu jubileuszowej, 10. edycji i będzie wspierać kolejne młode talenty w ich muzycznej drodze

Wielkie emocje przed nowym wyzwaniem

Artystka podzieliła się swoimi wrażeniami na gorąco. Przyznała, że bycie trenerem to dla niej ogromny zaszczyt i wyzwanie. Mówiła o tym, jak bardzo ekscytuje ją myśl o pracy z młodymi talentami i zwróciła uwagę na unikalną przewagę, jaką daje jej młody wiek. Według niej niewielka różnica lat między nią a uczestnikami może ułatwić budowanie silnej więzi i porozumienia.

To jest dla mnie ogromne wyróżnienie. Mam w sobie tyle emocji! Z tego, co czytałam, jestem najmłodszą trenerką na świecie. Nie mogę się doczekać, aż poznam tych utalentowanych ludzi. To, że są ode mnie niewiele młodsi, może być na plus i spowodować, że nasza przelotka będzie jeszcze mocniejsza

Kto straci miejsce na rzecz Sary James?

Pojawienie się nowej trenerki z pewnością wywoła pytania o zmiany w obsadzie jurorskiej. W ostatnim sezonie talent-show w fotelach zasiedli Blanka, Tribbs oraz Cleo. Choć telewizja nie wydała jeszcze ostatecznego komunikatu, krążą plotki, że nikt nie pożegna się z programem. Formuła ma ulec zmianie i upodobnić się do dorosłej wersji show, co oznacza obecność czterech, a nie pięciu trenerów. Fani Sary James będą musieli uzbroić się w cierpliwość – jej debiut w nowej roli zaplanowano na wiosnę 2027 roku, wraz z emisją dziesiątej edycji.

Sara James zrobiła sondę jako reporterka Radia ESKA. Zapytała o swój nowy singiel