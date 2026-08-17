Córka Tomasza Oświecińskiego świętuje 17. urodziny. Ubrała odważną kreację!

Maja Oświecińska też wybrała aktorstwo. Gra od dziecka

Tomasz Oświeciński (53 l.) to aktor i zawodnik MMA. Szerokiej publiczności dał się poznać w roli sympatycznego Andrzejka Lisieckiego w serialu "M jak miłość", ale w swojej filmografii ma wiele różnorodnych postaci. Przygodę z aktorstwem rozpoczął w 2012 roku od epizodycznych ról w serialach. Jego charakterystyczny wygląd spodobał się reżyserom, zwłaszcza Patrykowi Vedze, który osadził go w jednej z ról w filmie "Służby specjalne". Od tego czasu, coraz częściej pojawiał się na ekranach.

Aktor prywatnie związany jest z Aleksandrą Oświecińską. Co ciekawe, para jest po rozwodzie, ale dwa lata po rozstaniu postanowili dać sobie drugą szansę. Na początku 2025 roku Tomasz Oświeciński po raz drugi oświadczył się ukochanej. Narzeczeni wychowują 17-letnią córkę Maję. Nastolatka również związana jest z aktorstwem. Miała sześć lat, gdy pojawiła się na planie "Na Wspólnej", gdzie do dziś wciela się w rolę Julii Nowak, córki Igora Nowaka.

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Młoda aktorka chętnie towarzyszy ojcu podczas branżowych wydarzeń. Niedawno pojawiła się u jego boku podczas prezentacji jesiennej ramówki Polsatu. Maja aktywnie działa również na Instagramie, na którym obserwuje ją ponad 60 tysięcy osób. W minioną niedzielę podzieliła się z internautami relacją z "przedurodzinowej" imprezy.

Maja Oświeciński w najbliższą środę, 19 sierpnia, będzie obchodzić siedemnaste urodziny, ale świętowała już kilka dni wcześniej. W sobotni wieczór razem z rodzicami udała się do eleganckiej warszawskiej restauracji na kolację oraz drinki. Po posiłku przyszedł czas na sesję zdjęciową na tle nocnej Warszawy.

Nastolatka na ten wyjątkowy wieczór wybrała dość odważną kreację - czarną sukienkę z mocno wyciętym dekoltem. Dobrała do niej czarne buty i torebkę w tym samym kolorze. Miała ze sobą również pęk kolorowych balonów.

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