Córka Oświecińskiego prosto z premiery trafiła do szpitala! Aktor przekazał nowe wieści o jej zdrowiu

Tomasz Oświeciński po rozwodzie oświadczył się... byłej żonie

Tomasz Oświeciński (53 l.) to aktor i zawodnik MMA. Szerokiej publiczności dał się poznać w roli sympatycznego Andrzejka Lisieckiego w serialu "M jak miłość", ale w swojej filmografii ma wiele różnorodnych postaci. Przygodę z aktorstwem rozpoczął w 2012 roku od epizodycznych ról w serialach. Jego charakterystyczny wygląd spodobał się reżyserom, zwłaszcza Patrykowi Vedze, który osadził go w jednej z ról w filmie "Służby specjalne". Od tego czasu, coraz częściej pojawiał się na ekranach.

Prywatnie aktor związany jest z Aleksandrą Oświecińską. Wspólnie wychowują 17-letnią Maję. Co ciekawe, para jest po rozwodzie. Przyczyną rozstania miała być m.in. zazdrość żony aktora o sceny erotyczne. Między małżonkami coraz częściej dochodziło do sporów, a w 2016 roku doszło do rozwodu. Dwa lata po oficjalnym zakończeniu małżeństwa wrócili do siebie, a na początku 2025 roku Tomasz Oświeciński oświadczył się byłej żonie.

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Córka Tomasza Oświecińskiego prosto z premiery trafiła do szpitala

W naprawie relacji kibicowała im córka. Nastolatka stawia pierwsze kroki w aktorstwie i chętnie towarzyszy rodzicom podczas branżowych imprez. Kilka dni temu pojawiła się u boku znanego taty na premierze filmu "Dzień objawienia". Dzień później na Instagramie Tomasz Oświeciński razem z żoną przekazali niepokojące wieści. Okazało się, że Maja prosto z premiery trafiła do szpitala, gdzie przeszła pilną operację wyrostka robaczkowego.

Majcia jest bardzo dzielna, ale potwornie się boi. To jej pierwsza narkoza w życiu i najbardziej przeraża ją sam moment zaśnięcia. Staramy się zachować spokój, ale serce pęka, kiedy widzisz taki strach w oczach własnego dziecka - przekazano w oświadczeniu.

Aktor opublikował na Instagramie relację, w której przekazał nowe informacje. Maja Oświecińska jest już po operacji i powoli dochodzi do siebie. Podziękował również wszystkim za wsparcie oraz modlitwę w intencji córki.

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Tomasz Oświeciński o stanie zdrowia córki

Nieco więcej opowiedział w rozmowie z "Faktem". Podczas poniedziałkowej premiery Maję nagle rozbolał brzuch. Nastolatka nie chciała jednak robić zamieszania w czasie seansu. Zapewniła spanikowanego ojca, że wytrzyma.

Przez resztę seansu nie byłem już w stanie skupić się na filmie, strasznie mi się dłużył. Moje dziecko siedziało z podkurczonymi nogami i cały czas płakało. Proponowałem, że bez względu na to, co ludzie pomyślą, po prostu ją stamtąd zabiorę, ale nie chciała robić zamieszania, więc doczekaliśmy do końca filmu. Gdybym wtedy wiedział, że to atak wyrostka robaczkowego, nie pozwoliłbym jej tam siedzieć ani minuty dłużej. Myślałem, że to po prostu jakiś ostry ból brzucha - wspominał aktor.

W dalszej części rozmowy były gwiazdor "M jak miłość" wyznał, że córka planuje w przyszłości studiować medycynę i zostać chirurgiem. Jednak nie potrafiła ukryć niepokoju przez pierwszą operacją. Oświeciński różnymi sposobami próbował rozproszyć czarne myśli córki.

Maja bardzo stresowała się przed operacją. Na co dzień jest odważna, chce iść na medycynę i zostać chirurgiem, a tutaj nagle dopadł ją ogromny strach przed narkozą i bólem. To była jej pierwsza operacja w życiu. Próbowałem obrócić to w żart, żeby rozładować napięcie. Mówiłem jej: 'Słuchaj, jeśli chcesz iść na medycynę, to wykorzystaj sytuację. Jak pójdziesz na stół, to pytaj lekarzy, do czego służy to, a do czego tamto’. Trochę się wtedy śmiała, trochę płakała, ale ostatecznie wszystko skończyło się super. Moja córka na co dzień zgrywa dorosłą i twardą, ale gdy przyszło co do czego, to pytała: 'Tato, czy możesz spać w pokoju obok?’. Taka sytuacja może przybić każdego - mówił Tomasz Oświeciński.

Aktor przyznał, że Maja miała w szpitalu bardzo dobrą opiekę i obecnie czekają na decyzję lekarzy w sprawie jej wypisu ze szpitala. Najbliższy czas nastolatka spędzi na rekonwalescencji.

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