Córka Tomasza Oświecińskiego w plażowej stylizacji. Zbyt odważnie? Sami oceńcie

Tomasz Oświeciński postanowił świętować swoje 53. urodziny nie w Polsce, gdzie panuje ostra zima, a poza granicami, konkretnie - w Tajlandii. Pod palmy wybrał się z ukochaną partnerką, 16-letnią córką oraz jej chłopakiem. Wszyscy chętnie pozowali do urodzinowego zdjęcia aktora, który napisał na swoim instagramowym profilu:

Dziś kończę 53 lata. Nie po raz pierwszy świętuję urodziny w Tajlandii, na Koh Samui - miejscu, do którego serce wraca wyjątkowo łatwo. Może kiedyś… zostanę tu na dłużej. Dziękuję z całego serca za wszystkie życzenia, wiadomości i dobre myśli, które dziś do mnie dotarły. To naprawdę piękne uczucie zaczynać kolejny rok w takim klimacie i z taką energią od Was. Wdzięczność. Spokój. Słońce.

Maja Oświecińska w czerwonej, plażowej kreacji

Oświeciński od ponad tygodnia odpoczywa w Tajlandii, ale nie jest typem celebryty, który każdego dnia robi relacje z wyjazdu, wręcz przeciwnie. Te niedobory wakacyjnych zdjęć w internecie postanowiła uzupełnić jego córka. Maja, którą widzowie dobrze znają z takich seriali jak "Na Wspólnej" czy "Pierwsza miłość", pokazała swoim fanom kilka ujęć ze styczniowego urlopu.

Pozowała do nich wieczorem, na pustej plaży, ubrana w odważną czerwoną sukienkę. Niektórzy wielbiciele talentu nastolatki w komentarzach w sieci otwarcie zastanawiali się, czy kreacja nie była zbyt odważna.

16-letnia aktorka wydawała się czuć w letniej stylizacji bardzo komfortowo. Dobrała do niej okulary przeciwsłoneczne i... to wystarczyło. Na Instagramie posypały się komplementy.

Młoda aktorka ma partnera

Oświecińskiej na wakacjach towarzyszy partner - Klaudiusz. To z nim bawiła się również w sylwestrową noc. Zakochani są ze sobą co najmniej od czerwca zeszłego roku, bo właśnie wtedy ich pierwsze wspólne zdjęcia trafiły na instagramowy profil chłopaka. Teraz wspólnie relaksują się w Tajlandii, w październiku odpoczywali w Egipcie.

