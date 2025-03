Córka Tomasza Oświecińskiego dorosła na naszych oczach! Ma 15 lat i coraz bardziej przypomina swoją mamę

Tomasz Oświeciński jest dumnym tatą dorastającej córki. Jego pociecha to 15-latka, która zmienia się na oczach widzów, bo, podobnie jak ojciec, gra w serialach. Podczas gdy on widzom kojarzy się głównie z "M jak miłość", ona gra w "Na Wspólnej". Najnowsze zdjęcia nastolatki to wiadro zimnej wody dla wszystkich, którzy pamiętają ją jako uroczą kilkulatkę śmiejącą się u boku ukochanego taty na czerwonym dywanie. Ale się zmieniła!