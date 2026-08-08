Odziana w kuse bikini Roxie Węgiel wygrzewa się w słonecznej Grecji. Takie luksusy sporo kosztują!

Roksana Wegiel chwali się wysportowanym ciałem

Od zwycięstwa w pierwszej edycji "The Voice Kids" Roksana Węgiel (21 l.) nie schodzi z medialnych afiszy. Młoda piosenkarka, która dosłownie dorastała na oczach całej Polski, w ostatnich latach przeszła sporą metamorfozę. Roxie odcięła się grubą kreską od wizerunku dziecięcej gwiazdki.

Młoda piosenkarka ciężko pracuje nie tylko na swoją karierę, ale również zabójczą figurę. Roksana Węgiel często publikuje filmiki i zdjęcia z treningów, na których zdecydowanie się nie oszczędza. Nic dziwnego, że później chętnie chwali się swoją wyćwiczoną figurą. Na scenie prezentuje coraz odważniejsze stylizacje, a w sieci nie brakuje gorących fotek w bikini.

Roxie ma za sobą bardzo pracowity czas. W połowie kwietnia ukazał się jej trzeci album zatytułowany "Błękit". Wokalistka promuje go już od wielu miesięcy. Zapracowana 21-latka gdy tylko może udaje się na urlop. Końcówkę lipca spędziła razem z mężem w Grecji, a dokładnie na wyspie Mykonos.

Relacją z wyjazdu tradycyjnie pochwaliła się w mediach społecznościowych. Na instagramowych kadrach nie brakowało malowniczych widoków, basenów z panoramą Morza Egejskiego, klimatycznych uliczek, jedzenia i fotek w bikini. Na koniec wyjazdu Roksana wrzuciła filmik, który podsumował jej bajeczne wakacje i oznaczyła ośrodek, w którym wypoczywała.

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Luksusowe wakacje Roksany Węgiel

Okazuje się, że wybrała ulubioną wakacyjną miejscówkę starszej koleżanki po fachu, Julii Wieniawy (27 l.). Julka wraca tam regularnie. W ubiegłym roku zabrała ze sobą przyjaciółki, w tym Julię "Maffashion" Kuczyńską (38 l.), a przed laty spędzała tam romantyczne chwile z byłym partnerem Nikodemem Rozbickim (34 l.).

W tym roku Roksana Węgiel i Kevin Mglej (29 l.) również zameldowali się w Cavo Tagoo Mykonos. To ośrodek z najwyższej półki. Jak można przeczytać w ofercie, na miejscu znajduje się basen bez krawędzi z 40-metrowym barem-akwarium oraz w pełni wyposażone spa z krytym basenem. Z większości pokoi roztacza się widok na morze.

To jeden z najbardziej luksusowych kurortów w Europie. Za noc w pięciogwiazdkowym hotelu trzeba zapłacić fortunę. Ceny wahają się od 5 do nawet 40 tysięcy złotych za dobę. Wszystko zależy od standardu apartamentu oraz sezonu. Przy najdroższych pokojach wymagana jest rezerwacja minimum dwóch nocy.

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