63-letnia Ewa Skibińska w czarnym kostiumie szaleje nad Bałtykiem. Pokazała córkę i mamę!

Ewa Skibińska wypoczywa nad Bałtykiem z mamą i córką

Polskie morze to kierunek, który w wakacje chętnie wybierają również gwiazdy show-biznesu. Niedawno na wybrzeżu bawiła Wiktoria Gąsiewska (27 l.), a jak co roku do Juraty zawitali Jan Englert (83 l.) i Beata Ścibakówna (58 l.). Aktorka podzieliła się relacją z wyjazdu. Na zdjęciach można było podziwiać nie tylko piękne widoki, ale również zniewalającą figurę gwiazdy.

Beata Ścibakówna ma poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskiej plaży. Nad Bałtykiem wypoczywa również Ewa Skibińska (63 l.). Aktorka, którą niedawno można było zobaczyć w serialach "Czarna śmierć" i "Odwilż", wiele razy udowadniała, że dla niej wiek to tylko liczba. Chętnie zamieszcza na swoim Instagramie zdjęcia, które odsłaniają nieco więcej ciała. Niezmiennie wywołuje tym zachwyt wśród swoich fanów.

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Ewa Skibińska zachwyca w czarnym kostiumie. Co za figura!

Nie inaczej jest tym razem. 63-latka kilka dni temu została przyłapana przez paparazzi na plaży. Ewa Skibińska wypoczywała na jednej z sopockich plaż razem z córką Heleną Mieszkowską (38 l.). Aktorka opalała się w kusym bikini, którego nie powstydziły by się inne polskie bikiniary.

Na Instagram Skibińskiej trafiło zdjęcie w czarnym kostiumie jednoczęściowym, który idealnie podkreślił jej wdzięki. Aktorka dodała również rodzinne zdjęcie z córką oraz mamą! Trudno nie zauważyć, że seniorka również jest w bardzo dobrej formie. Czy to właśnie po mamie Ewa Skibińska odziedziczyła urodę i receptę na młody wygląd?

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