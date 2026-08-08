63-letnia Ewa Skibińska w czarnym kostiumie szaleje nad Bałtykiem. Pokazała córkę i mamę!

Aleksandra Kalita
Aleksandra Kalita
2026-08-08 19:31

Ewa Skibińska jest kolejną gwiazdą, która wypoczywa nad Bałtykiem. Aktorka nad polskim morzem nie jest sama. Zabrała ze sobą swoją mamę oraz córkę i pochwaliła się wspólbym zdjęciem. Na fanach ogromne wrażenie zrobiła forma 63-letniej gwiazdy, która szalała na plaży w czarnym stroju podkreślającym jej wdzięki.

Ewa Skibińska wypoczywa nad Bałtykiem z mamą i córką

Polskie morze to kierunek, który w wakacje chętnie wybierają również gwiazdy show-biznesu. Niedawno na wybrzeżu bawiła Wiktoria Gąsiewska (27 l.), a jak co roku do Juraty zawitali Jan Englert (83 l.) i Beata Ścibakówna (58 l.). Aktorka podzieliła się relacją z wyjazdu. Na zdjęciach można było podziwiać nie tylko piękne widoki, ale również zniewalającą figurę gwiazdy.

Beata Ścibakówna ma poważną konkurencję w walce o tytuł królowej polskiej plaży. Nad Bałtykiem wypoczywa również Ewa Skibińska (63 l.). Aktorka, którą niedawno można było zobaczyć w serialach "Czarna śmierć" i "Odwilż", wiele razy udowadniała, że dla niej wiek to tylko liczba. Chętnie zamieszcza na swoim Instagramie zdjęcia, które odsłaniają nieco więcej ciała. Niezmiennie wywołuje tym zachwyt wśród swoich fanów.

Zobacz również: 58-letnia Beata Ścibakówna w kusym bikini szaleje nad Bałtykiem. Królowa polskich plaż!

Ewa Skibińska zachwyca w czarnym kostiumie. Co za figura!

Nie inaczej jest tym razem. 63-latka kilka dni temu została przyłapana przez paparazzi na plaży. Ewa Skibińska wypoczywała na jednej z sopockich plaż razem z córką Heleną Mieszkowską (38 l.). Aktorka opalała się w kusym bikini, którego nie powstydziły by się inne polskie bikiniary

Na Instagram Skibińskiej trafiło zdjęcie w czarnym kostiumie jednoczęściowym, który idealnie podkreślił jej wdzięki. Aktorka dodała również rodzinne zdjęcie z córką oraz mamą! Trudno nie zauważyć, że seniorka również jest w bardzo dobrej formie. Czy to właśnie po mamie Ewa Skibińska odziedziczyła urodę i receptę na młody wygląd?

Zobacz również: Ewa Skibińska w minibikini w Sopocie. Kusi swoimi wdziękami na plaży

Aktorka Ewa Skibińska. Na wstawkach gwiazda w czarnym stroju na plaży. O jej urlopie przeczytasz na SE.
Galeria zdjęć 25
Super Express Google News
Quiz. Na Wspólnej, Pierwsza Miłość czy Barwy Szczęścia. Połącz postać z odpowiednim serialem
Pytanie 1 z 12
Katarzyna Górka-Sadowska
Ewa Skibińska ma ciało jak bogini. Nic dziwnego, że tyle odsłoniła nad Bałtykiem!
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

EWA SKIBIŃSKA