Ewa Skibińska w minibikini w Sopocie. Kusi swoimi wdziękami na plaży [ZDJĘCIA]

AR
2026-08-07 5:12

Aktorka Ewa Skibińska spędziła upalne dni w Sopocie w towarzystwie swojej córki, Heleny Mieszkowskiej. Mama i córka wybrały kameralne miejsce na plaży, z dala od tłumów, ale i tak zwróciły na siebie uwagę. Szczególnie Ewa, która odważyła się założyć skąpe bikini eksponujące jej wdzięki. Gwiazda świeciła pośladkami nad Bałtykiem!

Plażowiczka Ewa Skibińska

Ewa Skibińska postawiła na letni relaks nad polskim morzem. Nie wypoczywała jednak sama, bo towarzyszyła jej córka, z którą spędzała czas na plaży. Gdy tylko dotarły na miejsce, zdjęły zwiewne okrycia, by w pełni korzystać ze słonecznej pogody. Skibińska zaprezentowała zgrabną sylwetkę w skąpym bikini, szukając idealnego miejsca tuż przy brzegu. Plażowanie nie oznaczało jednak wyłącznie odpoczynku. Aktorka wykorzystała wolne chwile także na przygotowania do zawodowych wyzwań – czytała tekst roli z kartki, ucząc się kwestii i popijając wodę.

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Ewa Skibińska ma ciało jak bogini. Nic dziwnego, że tyle odsłoniła nad Bałtykiem!

Córka dbała o dodatkowe atrakcje!

W pewnym momencie Helena postanowiła zrobić sobie przerwę od spokojnego plażowania i zadbać o aktywność fizyczną. Korzystając z chwili, gdy wokół było mniej plażowiczów, zamieniła górę bikini na elastyczny sportowy stanik i rozpoczęła krótki trening na piasku. Wykonywała pajacyki, pompki oraz dynamiczne wyskoki, pokazując świetną kondycję i ogromną energię. Jej wyczynom z dumą przyglądała się Ewa Skibińska, która nagrywała córkę telefonem, uwieczniając trening w formie pamiątkowego wideo.

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Wspólny spacer na koniec

Po relaksie na plaży i krótkim treningu panie wybrały się na długi spacer brzegiem morza w kierunku Gdyni Orłowo. Przechadzka zakończyła się przy malowniczym molo, gdzie jeszcze przez chwilę podziwiały nadmorski krajobraz. Widać było, że wspólnie spędzony czas sprawia im ogromną radość.

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Aktorka Ewa Skibińska w czarnym bikini i kapeluszu podczas wypoczynku w Sopocie. O szczegółach przeczytasz na SE.
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