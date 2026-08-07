Ewa Skibińska w minibikini w Sopocie. Kusi swoimi wdziękami na plaży [ZDJĘCIA]

Plażowiczka Ewa Skibińska

Ewa Skibińska postawiła na letni relaks nad polskim morzem. Nie wypoczywała jednak sama, bo towarzyszyła jej córka, z którą spędzała czas na plaży. Gdy tylko dotarły na miejsce, zdjęły zwiewne okrycia, by w pełni korzystać ze słonecznej pogody. Skibińska zaprezentowała zgrabną sylwetkę w skąpym bikini, szukając idealnego miejsca tuż przy brzegu. Plażowanie nie oznaczało jednak wyłącznie odpoczynku. Aktorka wykorzystała wolne chwile także na przygotowania do zawodowych wyzwań – czytała tekst roli z kartki, ucząc się kwestii i popijając wodę.

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Ewa Skibińska ma ciało jak bogini. Nic dziwnego, że tyle odsłoniła nad Bałtykiem!

Córka dbała o dodatkowe atrakcje!

W pewnym momencie Helena postanowiła zrobić sobie przerwę od spokojnego plażowania i zadbać o aktywność fizyczną. Korzystając z chwili, gdy wokół było mniej plażowiczów, zamieniła górę bikini na elastyczny sportowy stanik i rozpoczęła krótki trening na piasku. Wykonywała pajacyki, pompki oraz dynamiczne wyskoki, pokazując świetną kondycję i ogromną energię. Jej wyczynom z dumą przyglądała się Ewa Skibińska, która nagrywała córkę telefonem, uwieczniając trening w formie pamiątkowego wideo.

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Wspólny spacer na koniec

Po relaksie na plaży i krótkim treningu panie wybrały się na długi spacer brzegiem morza w kierunku Gdyni Orłowo. Przechadzka zakończyła się przy malowniczym molo, gdzie jeszcze przez chwilę podziwiały nadmorski krajobraz. Widać było, że wspólnie spędzony czas sprawia im ogromną radość.

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