Ewa Kasprzyk zniknęła z "Tańca z Gwiazdami". Maserak zdradza, co naprawdę się stało

Ewa Kasprzyk pożegnała się z programem. Maserak mówi o ich pięciu wspólnych edycjach

"Taniec z Gwiazdami" od lat jest jednym z najchętniej oglądanych programów rozrywkowych w Polsce. Każda zmiana w jego składzie wzbudza ogromne emocje wśród widzów. Tym razem najwięcej mówiło się o odejściu Ewy Kasprzyk, która przez kilka edycji zasiadała za jurorskim stołem. Jej miejsce w programie pozostaje jednym z najgorętszych tematów przed kolejną edycją. Rafał Maserak, który od lat jest związany z formatem, w rozmowie z "Super Expressem" opowiedział, jak odebrał decyzję aktorki i produkcji.

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Rafał Maserak nie ukrywał, że pożegnanie z Ewą Kasprzyk nie było dla niego łatwe. Juror przyznał, że przez pięć edycji stworzyli razem zgrany zespół i żal było kończyć ten etap.

No było mi smutno po ludzku, po prostu. Po ludzku, żeśmy przez pięć edycji razem tworzyli fajny team. No ale takie są decyzje. Ewy, decyzje produkcji, więc przyjąłem to. No i czekamy na nową osobę w naszym składzie - powiedział Rafał Maserak w rozmowie z "Super Expressem".

Tancerz zdradził, że po oficjalnym ogłoszeniu odejścia Ewy Kasprzyk odezwał się do niej, jednak nie zna szczegółów dotyczących powodów rozstania z programem.

Napisałem po informacji oficjalnej, że Ewa żegna się z programem do Ewy, ale nie rozmawialiśmy na ten temat, dlaczego i po co. Najwyraźniej pewnie jakieś ma swoje zawodowe sprawy, gdzieś, które kolidują pewnie też z kalendarzem - wyjaśnił.

Maserak podkreślił jednak, że jest wdzięczny za wspólnie spędzony czas i życzy aktorce powodzenia w kolejnych projektach. W rozmowie pojawił się również temat doboru uczestników nowej edycji. Niedawno Beata Tyszkiewicz w rozmowie z "Super Expressem" wyjawiła, że z sezonu na sezon pojawiają się nazwiska mniej znane szerokiej publiczności. Rafał Maserak ma jednak inne spojrzenie na tę kwestię. Jego zdaniem właśnie odkrywanie nowych osób jest jednym z największych atutów programu.

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Są gwiazdy, które tak naprawdę zaczynają widnieć w mediach i uważam, że to jest też fajne, bo ludzie są ciekawi nowych osób. Jak poznałem listę, to mówię: znam, znam, nie znam, nie znam. I to jest też urok tego programu - przyznał.

Juror zaznaczył, że widzowie chcą nie tylko oglądać znane aktorki czy popularnych artystów, ale również poznawać osoby, które dopiero zdobywają popularność.

Chcemy zobaczyć, jak zatańczy nam bardzo dobrze znana aktorka, ale też mnie ciekawi, jak zatańczy kucharz, którego jedni znają, a inni mniej. Na tym polega ten program i to wzbudza zainteresowanie - dodał.

Rafał Maserak odniósł się również do tego, czy Edward Miszczak próbuje odmłodzić format i przyciągnąć młodszych widzów. Jego zdaniem takie działania mają sens, ponieważ świat mediów bardzo się zmienił.

Tak, pewnie tak też gdzieś tam pan dyrektor ma taki pomysł na to, tak mi się wydaje i szanuję to bardzo - powiedział.

Tancerz zauważył, że nawet osoby, które od lat oglądają "Taniec z Gwiazdami", dzięki nowym uczestnikom mogą odkrywać zupełnie nowe twarze.

Moje ciocie, które oglądają "Taniec z Gwiazdami" od samego początku, też zastanawiają się nieraz: a kto to jest? Pytają się o nowe osoby, a potem mówią: Boże, jaki sympatyczny, fajny młody człowiek. Więc jest w tym jakiś sposób - opowiedział Maserak.

Na koniec nie mogło zabraknąć pytania o nazwisko nowego jurora. Rafał Maserak nie chciał jednak zdradzić szczegółów.

Nie mogę zdradzać, a po drugie oficjalnie dowiemy się już pewnie niebawem - odpowiedział.

Zapytany, czy czwartą jurorką zostanie Julia Wieniawa, odpowiedział tajemniczo:

Ja tego nie potwierdzam. Nie zaprzeczam - wyjawił "Super Expressowi".

Rozmawiała Julita Buczek

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