Tragiczny wypadek Polaka. Zginął podczas wędrówki w Pirenejach

Wojciech Kulig
Wojciech Kulig
2026-08-06 19:51

Smutne wiadomości napłynęły z Hiszpanii. W Pirenejach zginął Polak, który uległ wypadkowi na górskim szlaku. Choć służby ratunkowe zadziałały błyskawicznie, na uratowanie mężczyzny było już za późno.

Skaliste zbocza Pirenejów i górski potok płynący przez dolinę. O tragicznym wypadku Polaka przeczytasz na SE.
Autor: Pixabay.com

Tragiczny wypadek Polaka w hiszpańskich Pirenejach

Do tragicznego zdarzenia doszło w środowe popołudnie, 5 sierpnia. Początkowo nic nie wskazywało na to, że wyprawa na jeden z popularnych szlaków w hiszpańskich Pirenejach zakończy się w tak straszny sposób. Obywatel Polski wędrował po górzystym rejonie Saboredo. Jak podają zagraniczne serwisy, krótko po godzinie 17:00 wydarzył się dramat. Z wciąż niewyjaśnionych powodów mężczyzna runął w przepaść w skalistym terenie, a obrażenia powstałe na skutek upadku doprowadziły do jego śmierci. Te smutne wieści potwierdził hiszpański portal El Caso. 

- W dolinie Vall d'Aran zginął turysta po upadku w skalistym terenie górskim. (...) Mężczyzna, obywatel Polski, spadł podczas wędrówki górskiej i poniósł śmierć na skutek uderzenia - przekazuje portal. 

Służby w Pirenejach ruszyły na pomoc Polakowi

Informacja o tragicznym w skutkach zdarzeniu trafiła pod numer alarmowy 112. Obsługa linii natychmiastowo uruchomiła odpowiednie procedury. W rejon wypadku skierowano helikopter z wyspecjalizowaną grupą ratownictwa górskiego (Pompièrs d'Aran). Niestety, mimo błyskawicznej reakcji i szybkiego przybycia na miejsce, ratownicy nie mogli już nic zrobić. Hiszpańskie media donoszą, że po dotarciu do poszkodowanego służby mogły jedynie potwierdzić jego śmierć.

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- Ekipom ratunkowym udało się zlokalizować mężczyznę i wydobyć jego ciało, jednak nie było już szans na ratunek -- doznał on obrażeń uniemożliwiających przeżycie - informuje El Caso. 

Władze Aranu złożyły kondolencje bliskim zmarłego

Lokalna policja przejęła śledztwo w tej sprawie i będzie starała się dokładnie ustalić, jak doszło do tragedii. Ciało polskiego turysty zostało zabezpieczone do dalszych procedur. Swoje stanowisko przedstawiła również Rada Generalna Aranu (Conselh Generau d’Aran). W oficjalnym komunikacie opublikowanym w mediach społecznościowych potwierdzono narodowość zmarłego oraz skierowano wyrazy współczucia w stronę jego rodziny i bliskich.

- Późnym popołudniem, o godzinie 17:00, centrum dyspozytorskie w Aran otrzymało za pośrednictwem numeru alarmowego 112 zgłoszenie o znalezieniu osoby leżącej na skalistym terenie. Na miejsce śmigłowcem ratunkowym udał się górski zespół ratownictwa. Po przeprowadzeniu oględzin stwierdzono, że poszkodowany - obywatel Polski - odniósł obrażenia skutkujące śmiercią. Następnie wszczęto procedurę prawną związaną ze zgonem, a sprawę przekazano funkcjonariuszom policji Mossos d'Esquadra. Rada Generalna Aran składa kondolencje rodzinie i przyjaciołom zmarłego - przekazano w oświadczeniu. 

Szlak w Pirenejach to wymagająca trasa dla turystów

Dolina Vall d'Aran, ulokowana w centrum Pirenejów, to niezwykle chętnie odwiedzane miejsce, które kusi miłośników trekkingu z różnych zakątków Europy. Region ten gwarantuje niesamowite krajobrazy, jednak miejscowe szlaki potrafią być niezwykle trudne. Skalisty teren i kapryśna aura to duże wyzwanie, wymagające od turystów świetnego przygotowania oraz odpowiedniego doświadczenia. Ostatni wypadek przypomina o tym, że nawet najpiękniejsze górskie rejony bywają miejscem ogromnego niebezpieczeństwa.

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