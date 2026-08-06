Marta Nawrocka wybiera sukienki od Izabeli Janachowskiej. "To dla mnie ogromne wyróżnienie"

Garderoba Marty Nawrockiej opiera się na przemyślanej palecie barw. Można tam znaleźć mocne kolory takie jak zieleń, czerwień czy róż, ale też delikatne pastele: pudrowy róż, błękit, kolor butter yellow. Podczas oficjalnych wystąpień pierwsza dama często stawia na klasyczne garnitury o dopasowanym kroju. Dobiera do nich albo damskie krawaty albo wzorzyste apaszki. Zamiłowanie Nawrockiej do garniturów można tłumaczyć tym, że przez lata pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, a to wiązało się z noszeniem służbowego uniformu. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentuje się idealnie. Ale nie tylko garnitury królują u pierwszej damy, ale też bardzo kobiece w kroju sukienki.

Bardzo często można zobaczyć Martę Nawrocką w sukienkach z bufiastymi, krótkimi rękawkami. Pierwsza dama wygląda w nich niezwykle korzystnie. To projekty od Izabeli Janachowskiej, model Verona, który występuję w różnych kolorach. Pierwszą damę można było zobaczyć m.in. w kolorze czarnym, czerwonym i pięknym błękicie. Pytana przez nas o kontakt z pierwszą damą Janachowska przyznaje wprost:

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i powód do radości, że Marta Nawrocka wybiera projekty mojej marki. Pierwsza dama zdecydowała się na wybrane projekty z mojej marki, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i bardzo mnie cieszy.

Jeśli chodzi o styl pierwszej damy, to Marta Nawrocka doskonale wie, jak podkreślić atuty sylwetki bez epatowania nadmiarem zdobień. Subtelna biżuteria, klasyczne szpilki w odcieniach cielistych czy w kolorze klasycznej czerni oraz minimalistyczne torebki idealnie dopełniają całość, sprawiając, że każdy zestaw jest przemyślany. Warto podkreślić, że także w kwestii dodatków: butów i torebek, pierwsza dama chętnie sięga po polskie marki. A jedną z jej ulubionych torebek jest torebka muszelka marki Chylak.

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