Marta Nawrocka wybiera sukienki od Izabeli Janachowskiej. "To dla mnie ogromne wyróżnienie"

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-08-06 16:30

Klasa, nowoczesna elegancja i lekkość - tak najkrócej można opisać styl Marty Nawrockiej. Pierwsza dama udowadnia, że oficjalny dress code nie musi być zachowawczy. W jej garderobie klasyczne kroje łączą się z powiewem świeżości. W czasie pierwszego roku prezydentury męża pani prezydentowa nieraz zachwyciła. Pojawiała się m.in. w kreacjach od Izabeli Janachowskiej. - To dla mnie ogromne wyróżnienie i powód do radości, że Marta Nawrocka wybiera projekty mojej marki - przyznaje "Super Expressowi" Janachowska.

Garderoba Marty Nawrockiej opiera się na przemyślanej palecie barw. Można tam znaleźć mocne kolory takie jak zieleń, czerwień czy róż, ale też delikatne pastele: pudrowy róż, błękit, kolor butter yellow. Podczas oficjalnych wystąpień pierwsza dama często stawia na klasyczne garnitury o dopasowanym kroju. Dobiera do nich albo damskie krawaty albo wzorzyste apaszki. Zamiłowanie Nawrockiej do garniturów można tłumaczyć tym, że przez lata pracowała jako funkcjonariuszka Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, a to wiązało się z noszeniem służbowego uniformu. Trzeba przyznać, że w takim wydaniu prezentuje się idealnie. Ale nie tylko garnitury królują u pierwszej damy, ale też bardzo kobiece w kroju sukienki. 

Bardzo często można zobaczyć Martę Nawrocką w sukienkach z bufiastymi, krótkimi rękawkami. Pierwsza dama wygląda w nich niezwykle korzystnie. To projekty od Izabeli Janachowskiej, model Verona, który występuję w różnych kolorach. Pierwszą damę można było zobaczyć m.in. w kolorze czarnym, czerwonym i pięknym błękicie. Pytana przez nas o kontakt z pierwszą damą Janachowska przyznaje wprost:

- To dla mnie ogromne wyróżnienie i powód do radości, że Marta Nawrocka wybiera projekty mojej marki. Pierwsza dama zdecydowała się na wybrane projekty z mojej marki, co jest dla mnie ogromnym wyróżnieniem i bardzo mnie cieszy. 

Jeśli chodzi o styl pierwszej damy, to Marta Nawrocka doskonale wie, jak podkreślić atuty sylwetki bez epatowania nadmiarem zdobień. Subtelna biżuteria, klasyczne szpilki w odcieniach cielistych czy w kolorze klasycznej czerni oraz minimalistyczne torebki idealnie dopełniają całość, sprawiając, że każdy zestaw jest przemyślany. Warto podkreślić, że także w kwestii dodatków: butów i torebek, pierwsza dama chętnie sięga po polskie marki. A jedną z jej ulubionych torebek jest torebka muszelka marki Chylak. 

Marta Nawrocka w bordowej sukience. Obok miniatury w fioletowej i błękitnej kreacji. O stylu pierwszej damy czytaj w SE.
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MARTA NAWROCKA