Ta sukienka Marty Nawrockiej to bestseller! Idealny kolor dla blondynek

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2025-12-02 14:35

Pierwsza dama Marta Nawrocka sprawuje swoją funkcję dopiero od sierpnia, a już zdążyła się zaangażować w wiele inicjatyw. Ostatnio pokazała się spocie promującym Kiermasz Dobroczynny w Warszawie. Na nagraniu pokazała się w bestsellerowej sukience. Ten kolor to hit zwłaszcza dla jasnowłosych kobiet!

Marta Nawrocka stale pod lupą ekspertów. Gwiazda TVN oceniła jej styl!

i

Autor: AKPA
  • Marta Nawrocka objęła honorowym patronatem 18. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny w Warszawie.
  • Wydarzenie to okazja do zakupu unikalnych prezentów i wsparcia potrzebujących: dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnością.
  • Dowiedz się, kiedy i gdzie odbędzie się kiermasz oraz jaką stylizację wybrała pierwsza dama na to wydarzenie.

Marta Nawrocka objęła patronatem honorowym dobroczynny kiermasz, na który serdecznie zaprasza w spocie.

- Bardzo się cieszę, ze już po raz osiemnasty w Warszawie, stolicy Polski, małżonkowie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce organizują Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. Z przyjemnością objęłam patronat honorowy nad tym wspaniałym wydarzeniem. Chcę serdecznie zaprosić do udziału w kiermaszu - niech będzie to czas wspólnego dzielenia się dobrem - mówiła.

Pierwsza dama podkreśliła, że to świetna okazja, by kupić piękne i unikalne prezenty dla bliskich lub dla siebie, a przy okazji zrobić dobry uczynek, pomagającym najbardziej potrzebującym.

Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę! Wynik miażdżący

- Grudzień to szczególny czas - bliskości, życzliwości i myślenia o innych. Kiermasz dobroczynny SHOM pozwala nam okazać to dobro w praktyce. Kupując wyjątkowe upominki z całego świata możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym wsparcia - powiedziała.

Kiermasz odbędzie się 7 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Sukienka Marty Nawrockiej

W nagraniu Marta Nawrocka pojawiła się w prostej sukience z krótkimi, bufiastymi rękawami. Bordowy kolor pięknie współgra z jasnymi włosami - każda blondynka powinna rozważyć ubrania w tej barwie podczas zbliżających się świat i imprez sylwestrowych. To kreacja Izabeli Janachowskiej, która pochwaliła się, ze ten model to prawdziwy bestseller. Nic dziwnego - sukienka jest prosta, a jednocześnie bardzo elegancka. Dzięki ozdobnym rękawkom nie potrzebuje żadnych dodatków jak marynarka czy szal. Na stronie projektantki ten model, nazwany Verona, w bordowym kolorze kosztuje 549 zł.

W naszej galerii zobaczysz Martę Nawrocką w Teatrze Wielkim:

Marta Nawrocka na jubileuszu Teatru Wielkiego
11 zdjęć
Sonda
Jak oceniasz styl Marty Nawrockiej?
Express Biedrzyckiej
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

MARTA NAWROCKA