Ta sukienka Marty Nawrockiej to bestseller! Idealny kolor dla blondynek

Marta Nawrocka objęła honorowym patronatem 18. Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny w Warszawie.

Wydarzenie to okazja do zakupu unikalnych prezentów i wsparcia potrzebujących: dzieci, seniorów i osób z niepełnosprawnością.

Dowiedz się, kiedy i gdzie odbędzie się kiermasz oraz jaką stylizację wybrała pierwsza dama na to wydarzenie.

Marta Nawrocka objęła patronatem honorowym dobroczynny kiermasz, na który serdecznie zaprasza w spocie.

- Bardzo się cieszę, ze już po raz osiemnasty w Warszawie, stolicy Polski, małżonkowie szefów misji dyplomatycznych akredytowanych w Polsce organizują Międzynarodowy Kiermasz Dobroczynny. Z przyjemnością objęłam patronat honorowy nad tym wspaniałym wydarzeniem. Chcę serdecznie zaprosić do udziału w kiermaszu - niech będzie to czas wspólnego dzielenia się dobrem - mówiła.

Pierwsza dama podkreśliła, że to świetna okazja, by kupić piękne i unikalne prezenty dla bliskich lub dla siebie, a przy okazji zrobić dobry uczynek, pomagającym najbardziej potrzebującym.

- Grudzień to szczególny czas - bliskości, życzliwości i myślenia o innych. Kiermasz dobroczynny SHOM pozwala nam okazać to dobro w praktyce. Kupując wyjątkowe upominki z całego świata możemy jednocześnie pomóc dzieciom, seniorom, osobom z niepełnosprawnością i potrzebującym wsparcia - powiedziała.

Kiermasz odbędzie się 7 grudnia na Stadionie Narodowym w Warszawie.

Sukienka Marty Nawrockiej

W nagraniu Marta Nawrocka pojawiła się w prostej sukience z krótkimi, bufiastymi rękawami. Bordowy kolor pięknie współgra z jasnymi włosami - każda blondynka powinna rozważyć ubrania w tej barwie podczas zbliżających się świat i imprez sylwestrowych. To kreacja Izabeli Janachowskiej, która pochwaliła się, ze ten model to prawdziwy bestseller. Nic dziwnego - sukienka jest prosta, a jednocześnie bardzo elegancka. Dzięki ozdobnym rękawkom nie potrzebuje żadnych dodatków jak marynarka czy szal. Na stronie projektantki ten model, nazwany Verona, w bordowym kolorze kosztuje 549 zł.

