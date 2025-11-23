Polacy wybrali najlepszą pierwszą damę! Wynik miażdżący

Jolanta Kwaśniewska została uznana za najlepszą Pierwszą Damę III RP, zdobywając 55% głosów w sondażu, dzięki swojej ikonie stylu i aktywności charytatywnej.

Obecna Pierwsza Dama, Marta Nawrocka, zajęła drugie miejsce (18%), a jej działalność jest pozytywnie oceniana przez ponad połowę Polaków (54%).

Maria Kaczyńska uplasowała się na trzeciej pozycji (12%) za swoje zaangażowanie społeczne, m.in. współpracę z UNICEF i wspieranie Kliniki Budzik.

Wyniki sondażu pokazują, że Polacy najbardziej cenią Pierwsze Damy aktywne społecznie i nadające tej funkcji osobisty charakter.

Ranking pierwszych dam III RP

Rola małżonki prezydenta od lat wzbudza emocje. Jest funkcją reprezentacyjną, ale też przestrzenią do własnych inicjatyw, dlatego sposób pełnienia obowiązków często wykracza poza protokół. Respondenci badania na zlecenie Wirtualnej Polski oceniali, która z pierwszych dam III RP najlepiej zapisała się w ich pamięci.

Najlepsza pierwsza dama: Jolanta Kwaśniewska wygrywa sondaż

Zdecydowaną liderką okazała się Jolanta Kwaśniewska, która otrzymała 55 proc. wskazań. Funkcję pierwszej damy pełniła w latach 1995–2005 u boku prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Zapamiętano ją jako ikonę stylu i osobę mocno obecną w działaniach społecznych. W tym kontekście często przywoływana jest Fundacja „Porozumienie bez barier”, z którą wiązała się jej aktywność charytatywna.

Marta Nawrocka na drugim miejscu

Drugą pozycję zajęła obecna pierwsza dama Marta Nawrocka z wynikiem 18 proc. Od sierpnia 2025 r. reprezentuje Polskę u boku prezydenta Karola Nawrockiego. Wcześniej przez 18 lat pracowała w Służbie Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, zwalczając nielegalny hazard oraz przestępczość dotyczącą wyrobów tytoniowych, spirytusowych i paliw. W osobnym sondażu WP jej działalność jako pierwszej damy pozytywnie ocenia 54 proc. ankietowanych, a negatywnie 15 proc.

Maria Kaczyńska i dalsze miejsca rankingowe

Trzecie miejsce zajęła śp. Maria Kaczyńska z poparciem 12 proc. W latach 2005–2010 patronowała inicjatywom społecznym, współpracując m.in. z UNICEF i wspierając projekty takie jak Klinika Budzik. Jej aktywność przerwała tragedia – zginęła 10 kwietnia 2010 r. w katastrofie smoleńskiej.

Kolejne miejsca przypadły: Agacie Kornhauser-Dudzie (8 proc.), Danutie Wałęsie (4 proc.) oraz Annie Komorowskiej (3 proc.). Wyniki pokazują, że Polacy najwyżej cenią pierwsze damy widoczne w życiu społecznym i potrafiące nadać tej roli własny charakter.

Warzecha Kontra - Paulina Matysiak Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.