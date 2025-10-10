Marta Nawrocka w czerni i z fikuśną torebką. Jeszcze takiej nie widzieliście!

Para prezydencka, Marta i Karol Nawroccy, przebywają z wizytą w Estonii, gdzie w Tallinnie odbywa się szczyt Grupy Arraiolos z udziałem prezydentów 11 państw.

Podczas szczytu omawiane są kwestie bezpieczeństwa regionu, nowe technologie (w tym AI) oraz bezpieczeństwo wschodniej flanki NATO.

Marta Nawrocka, poza udziałem w oficjalnych wydarzeniach, poznaje lokalną kulturę i prezentuje stylizację z torebką marki Chylak w kształcie muszli za 1690 zł.

Torebka Marty Nawrockiej

Pierwsza dama w Estonii wykorzystuje czas na poznanie lokalnej kultury. W piątek 10 października pokazała zdjęcia ze spotkania proboszczem katedry Świętych Apostołów Piotra i Pawła w Tallinnie oraz z polskim przewodnikiem. Uwagę zwracają nie tylko imponujące krajobrazy, ale także stylizacja Marty Nawrockiej.

Tym razem żona prezydenta postawiła na czerń. Założyła pólgolf, spodnie z rozszerzanymi nogawkami, płaszcz wiązany w pasie i wygodne buty na płaskim obcasie. Włosy zostawiła rozpuszczone. Największe wrażenie robi jednak torebka do ręki w fikuśnym kształcie. Jak się okazuje, to model marki Chylak w kształcie muszli, wykonany czarnej skóry tłoczonej we wzór skóry strusia. Jej koszt to 1690 zł.

Trzeba przyznać, że Marta Nawrocka wybrała bardzo oryginalny dodatek, który sprawdzi się jako ozdoba do każdej stylizacji. Z pewnością rzadko można spotkać torebki o takim kształcie. Pierwsza dama doskonale wie, jak się wyróżnić!

