Porównanie stylów Marty Nawrockiej i Agaty Dudy. Różnice widać gołym okiem

- Agata Duda preferowała damskie garnitury z asymetrycznymi marynarkami, zwiewne sukienki i spódnice we wzory, a także nie stroniła od różnorodnych kolorów, często nosząc paski w talii i beżowe szpilki.
- Marta Nawrocka, preferuje spodnie, zarówno w formie garniturów, jak i w zestawieniach z bluzkami, wybiera przylegające fasony sukienek i bardziej fantazyjne kroje marynarek, stawiając na total looki w pastelowych lub stonowanych barwach.
- Obie pierwsze damy orientują się w najnowszych trendach, łącząc je z klasyką i prostotą, stanowiąc inspirację dla innych kobiet.
Marta Nawrocka dopiero od niedawna sprawuje urząd pierwszej damy. Mimo to zdążyła już pojawić się w Watykanie, gdzie między innymi spotkała się z papieżem Leonem XIV, oraz w Stanach Zjednoczonych. Zainaugurowała także kolejną edycję Narodowego Czytania i odbyła wiele spotkań z Polakami. Przy każdej okazji prezentowała kolejne, interesujące stylizacje. Agata Duda z kolei przez 10 lat miała czas, by stworzyć własny styl, w którym czuła się najlepiej. Widoczne były zmiany w jej ubiorze, które od 2015 roku powoli zachodziły w jej garderobie. Postanowiliśmy porównać styl obu pierwszych dam. Co wynika z analizy?
Styl Agaty Dudy
Agata Duda stworzyła własny styl, oparty przede wszystkim na damskich garniturach. Często mogliśmy ją oglądać w oryginalnych marynarkach, gdzie uwagę zwracał asymetryczny krój. Dzięki temu żakiety zachowywały elegancki charakter, pozostając jednak elegancką częścią ubioru. Oprócz tego żona Andrzeja Dudy często zakładała sukienki i spódnice w fantazyjne wzory. Stawiała zwłaszcza na zwiewne kroje, idealne na letnią porę roku.
Jeśli chodzi o kolory, Agata Duda nie stroniła w zasadzie od żadnej barwy. Od mocnych, wręcz neonowych barw, po delikatne pastele, aż po klasyczną czerń i biel. Była pierwsza dama często zakładała ubrania w kontrastowych kolorach, ale też nie stroniła od total looków czyli stylizacji utrzymanych w jednym kolorze.
Cechami charakterystycznymi dla stylu Agaty Dudy były paski noszone w talii, czyli to na sukienkach czy na marynarkach. Oprócz tego poprzedniczka Marty Nawrockiej często zakładała beżowe szpilki do wielu stylizacji. Nic zresztą dziwnego - taki zabieg nie tylko optycznie wysmukla nogi, ale też idealnie pasuje nawet do kolorowych kreacji.
Styl Marty Nawrockiej
Marta Nawrocka przez niecałe dwa miesiące zdążyła zaprezentować się w wielu stylizacjach, które pokazują, że obecna pierwsza dama nie stroni od różnorodności. Najlepiej czuje się w spodniach, noszonych czy to w wersji damskiego garnituru czy też zestawu z bluzką lub koszulą. Czasem wybiera także sukienki lub garsonki, jednak w przeciwieństwie do Agaty Dudy, woli bardziej przylegające fasony. Jeśli chodzi o marynarki, oprócz klasycznych krojów wybiera także te bardziej fantazyjne. Nie ogranicza się jednak do delikatnych asymetrii, tak jak jej poprzedniczka, a wybiera bardziej fantazyjne fasony, jak na przykład rozszerzane rękawy czy wydłużony dół. Podobnie jest w przypadku innych ozdób, jak wiązanie koszuli pod szyją czy masywna falbana przy rękawie.
Żona Karola Nawrockiego nie stroni od kolorów, jednak w jej przypadku królują total looki. Mogliśmy oglądać ją w pastelach, w tym modnej masełkowej żółci czy zgaszonym błękicie, czy też ciemnych, stonowanych barwach.
Co łączy pierwsze damy?
Choć różnice między stylami Marty Nawrockiej i Agaty Dudy widać gołym okiem, jest także coś, co je łączy. Obie panie doskonale orientują się w najnowszych trendach i po mistrzowsku łączą ostatnie krzyki mody z ponadczasową klasyką. Pokazują także, że prostota to zawsze najbardziej elegancki wybór, który sprawdzi się w każdych okolicznościach. Zarówno Marta Nawrocka, jak i Agata Duda stanowią świetne źródło inspiracji dla innych kobiet.
W naszej galerii zobaczysz porównanie stylów Marty Nawrockiej i Agaty Dudy: