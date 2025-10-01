Osobisty trener Marty Nawrockiej opowiedział, jaka pierwsza dama jest prywatnie

Marta Nawrocka, nowa pierwsza dama, znana jest ze swojej aktywności i zamiłowania do sportu.

Jej pasja do aktywności fizycznej obejmuje balet, jazdę na rowerze i rolkach, a także zdobywanie górskich szczytów.

Nawrocka trenowała niegdyś z trenerem personalnym, który zdradził szczegóły ich współpracy.

Dowiedz się więcej o sportowych wyzwaniach pierwszej damy i jej zaangażowaniu w aktywność fizyczną!

Pierwsza dama kocha sport. W kampanii wyborczej jeździła na wrotkach i biegała po górach

Marta Nawrocka już dała się poznać jako kobieta energiczna i aktywna. Także jeśli chodzi o zamiłowanie do sportu. Wystarczy wspomnieć, że aktywność fizyczna to jej hobby, z którym związana jest od lat. Jeszcze jako nastolatka tańczyła balet, gdy tylko ma czas jeździ na rowerze i rolkach. Także w czasie kampanii wyborczej spotykała się z kobietami, by razem jeździć na wrotkach. W sieci można też było znaleźć nagrania z jej wypadu w góry, gdzie zdobyła Giewont.

Marta Nawrocka w USA trenowała bieganie w Central Parku

Już jako pierwsza dama w czasie debiutu swojej działalności również postawiła na sport, ponieważ wzięła udział w IV Podkarpackim Festiwalu Piłki Nożnej Kobiecej. A w czasie niedawnej wizyty w USA biegała po Central Parku, gdzie dołączyła do grupy Polska Running Team. Śmiało można powiedzieć, że sport to jej druga natura!

Nawrocka miała treningi z personalnym trenerem! Jak jej zmagania na siłowni wspomina trener?

Co ciekawe Marta Nawrocka miała niegdyś treningi z trenerem personalnym. Wszystko wyszło na jaw w czasie autorskiego programu jej najstarszego syna, Daniela Nawrockiego "Nawrocki w Polsce", w którym gościł trener Paweł Oporski. W czasie rozmowy pojawiło się wątek pierwszej damy, bo jak ujawniono trenowała ona na siłowni właśnie z Oporskim.

- Miałem przyjemność trenowania twojej mamy. Uważam, że treningi były naprawdę mocne. Też twoja mama się bardzo starała. Pamiętam do dziś, że nie tylko na tym obiekcie, ale też w każdej podróży, praktycznie na każdej siłowni, która była gdzieś w hotelu, ten trening był i wysyłała zdjęcie. (...) Także naprawdę super - zachwalał Nawrocką trener personalny.