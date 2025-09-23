Tak biega Pierwsza Dama. Do sieci trafiło nagranie z Nowego Jorku

- Marta Nawrocka rozpoczęła dzień w Central Parku
- Pierwsza Dama dołączyła do Polska Running Team
- Wideo i zdjęcia z biegu szybko obiegły media społecznościowe
- Internauci chwalą jej naturalność i sportowy styl
Marta Nawrocka pokazała swoją sportową twarz podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza Dama, towarzysząca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w Nowym Jorku, wyszła rano pobiegać w Central Parku. Dołączyła tam do biało-czerwonych z Polska Running Team, co uwieczniły zarówno nagrania Kancelarii Prezydenta RP, jak i zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych.
Sportowe rozpoczęcie dnia
Na krótkim filmie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta widać Pierwszą Damę biegnącą w grupie polskich biegaczy. Uśmiechnięta, w sportowej koszulce, pokonała alejki najbardziej znanego parku Nowego Jorku.
– Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team – napisano we wpisie, który udostępniono w mediach społecznościowych.
Zdjęcia w biało-czerwonych barwach
W sieci pojawiły się również zdjęcia, na których Marta Nawrocka trzyma koszulkę Polska Running Team. Na innych kadrach widać, jak rozmawia z uczestnikami biegu i idzie w sportowym stroju obok polskich zawodniczek.
Te fotografie dodatkowo podkreśliły jej aktywny wizerunek i sprawiły, że w komentarzach internauci chwalili ją za „normalność” i „bliskość z ludźmi”.
Pierwsza Dama w sportowej odsłonie
Dla Marty Nawrockiej to kolejne publiczne wystąpienie, w którym pokazuje mniej formalną stronę swojej działalności. Jej udział w biegu w Central Parku był nie tylko gestem wobec Polonii i sportowców, lecz także sygnałem, że zdrowy styl życia jest dla niej ważną wartością.
Pierwsza Dama udowodniła, że nawet podczas oficjalnych wizyt można znaleźć chwilę na ruch i uśmiech. Dzięki temu zdobyła sympatię nie tylko biegaczy w Nowym Jorku, lecz także tysięcy internautów w Polsce. Takie kadry pokazują, że polityka też może mieć ludzką, radosną twarz.
