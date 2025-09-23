Tak biega Pierwsza Dama. Do sieci trafiło nagranie z Nowego Jorku

Marta Nawrocka rozpoczęła dzień w Central Parku

Pierwsza Dama dołączyła do Polska Running Team

Wideo i zdjęcia z biegu szybko obiegły media społecznościowe

Internauci chwalą jej naturalność i sportowy styl

Marta Nawrocka pokazała swoją sportową twarz podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza Dama, towarzysząca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w Nowym Jorku, wyszła rano pobiegać w Central Parku. Dołączyła tam do biało-czerwonych z Polska Running Team, co uwieczniły zarówno nagrania Kancelarii Prezydenta RP, jak i zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych.

Sportowe rozpoczęcie dnia

Na krótkim filmie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta widać Pierwszą Damę biegnącą w grupie polskich biegaczy. Uśmiechnięta, w sportowej koszulce, pokonała alejki najbardziej znanego parku Nowego Jorku.

– Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team – napisano we wpisie, który udostępniono w mediach społecznościowych.

Dziś rano w Central Parku. 😉 Pierwsza Dama Marta Nawrocka z biegaczami Polska Running Team. 🇵🇱🏃‍♀️ pic.twitter.com/wZby8st45s— Kancelaria Prezydenta RP (@prezydentpl) September 22, 2025

Zdjęcia w biało-czerwonych barwach

W sieci pojawiły się również zdjęcia, na których Marta Nawrocka trzyma koszulkę Polska Running Team. Na innych kadrach widać, jak rozmawia z uczestnikami biegu i idzie w sportowym stroju obok polskich zawodniczek.

Te fotografie dodatkowo podkreśliły jej aktywny wizerunek i sprawiły, że w komentarzach internauci chwalili ją za „normalność” i „bliskość z ludźmi”.

Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team 🏃‍♀️🇵🇱 🙌😀 pic.twitter.com/GQAyzsI0q0— Karol Nawrocki - popieramy (@KarolPopieramy) September 22, 2025

Pierwsza Dama w sportowej odsłonie

Dla Marty Nawrockiej to kolejne publiczne wystąpienie, w którym pokazuje mniej formalną stronę swojej działalności. Jej udział w biegu w Central Parku był nie tylko gestem wobec Polonii i sportowców, lecz także sygnałem, że zdrowy styl życia jest dla niej ważną wartością.

Pierwsza Dama udowodniła, że nawet podczas oficjalnych wizyt można znaleźć chwilę na ruch i uśmiech. Dzięki temu zdobyła sympatię nie tylko biegaczy w Nowym Jorku, lecz także tysięcy internautów w Polsce. Takie kadry pokazują, że polityka też może mieć ludzką, radosną twarz.

