Tak biega Pierwsza Dama. Do sieci trafiło nagranie z Nowego Jorku

Pierwsza Dama Marta Nawrocka zaskoczyła wszystkich swoim sportowym zapałem. Podczas wizyty w Nowym Jorku wyszła rano pobiegać w Central Parku, gdzie dołączyła do grupy Polska Running Team. Wideo z treningu opublikowała Kancelaria Prezydenta RP, a nagranie błyskawicznie stało się hitem w sieci.

Marta Nawrocka biega w Central Parku

  • Marta Nawrocka rozpoczęła dzień w Central Parku
  • Pierwsza Dama dołączyła do Polska Running Team
  • Wideo i zdjęcia z biegu szybko obiegły media społecznościowe
  • Internauci chwalą jej naturalność i sportowy styl

Marta Nawrocka pokazała swoją sportową twarz podczas wizyty w Stanach Zjednoczonych. Pierwsza Dama, towarzysząca prezydentowi Karolowi Nawrockiemu w Nowym Jorku, wyszła rano pobiegać w Central Parku. Dołączyła tam do biało-czerwonych z Polska Running Team, co uwieczniły zarówno nagrania Kancelarii Prezydenta RP, jak i zdjęcia udostępnione w mediach społecznościowych.

Sportowe rozpoczęcie dnia

Na krótkim filmie opublikowanym przez Kancelarię Prezydenta widać Pierwszą Damę biegnącą w grupie polskich biegaczy. Uśmiechnięta, w sportowej koszulce, pokonała alejki najbardziej znanego parku Nowego Jorku.

– Pierwsza Dama też aktywnie w Central Parku razem z Polska Running Team – napisano we wpisie, który udostępniono w mediach społecznościowych.

Zdjęcia w biało-czerwonych barwach

W sieci pojawiły się również zdjęcia, na których Marta Nawrocka trzyma koszulkę Polska Running Team. Na innych kadrach widać, jak rozmawia z uczestnikami biegu i idzie w sportowym stroju obok polskich zawodniczek.

Te fotografie dodatkowo podkreśliły jej aktywny wizerunek i sprawiły, że w komentarzach internauci chwalili ją za „normalność” i „bliskość z ludźmi”.

Pierwsza Dama w sportowej odsłonie

Dla Marty Nawrockiej to kolejne publiczne wystąpienie, w którym pokazuje mniej formalną stronę swojej działalności. Jej udział w biegu w Central Parku był nie tylko gestem wobec Polonii i sportowców, lecz także sygnałem, że zdrowy styl życia jest dla niej ważną wartością.

Pierwsza Dama udowodniła, że nawet podczas oficjalnych wizyt można znaleźć chwilę na ruch i uśmiech. Dzięki temu zdobyła sympatię nie tylko biegaczy w Nowym Jorku, lecz także tysięcy internautów w Polsce. Takie kadry pokazują, że polityka też może mieć ludzką, radosną twarz.

