Marta Nawrocka podsumowała pierwszy rok bycia pierwszą damą. Niesłychane!

Od roku Marta Nawrocka działa w roli pierwszej damy. Dosłownie w jednym momencie wszystko się zmieniło. Wcześniej prowadziła spokojne, normalne życie, pracowała (przez 18 lat była funkcjonariuszką Służby Celnej i Krajowej Administracji Skarbowej, a w pracy zawodowej zajmowała się sprawami o kluczowym znaczeniu dla bezpieczeństwa ekonomicznego Polski), prowadziła dom, zajmowała się zwykłymi sprawami. Ale od 6 sierpnia 2025 roku przyszła ogromna zmiana. Wszystkie oczy zwróciły się wtedy na nią, każdy chciał wiedzieć o niej jak najwięcej.

W ciągu roku Nawrocka miała możliwość udziału w wielkich galach, zagranicznych wyjazdach u boku męża, wielu wydarzeniach. Prowadziła też własną działalność charytatywną, założyła Fundację Blisko Ludzkich Spraw, której misją jest wspieranie inicjatyw społecznych, edukacyjnych, kulturalnych i dobroczynnych, służących budowie wspólnoty opartej na solidarności, szacunku i trosce o osoby najbardziej potrzebujące. Działania tej fundacji koncentrują się na przeciwdziałaniu wykluczeniu, wzmacnianiu postaw obywatelskich, promocji zdrowego stylu życia, rozwoju edukacji, kultury, wolontariatu oraz integracji społecznej, z myślą o trwałej służbie obecnym i przyszłym pokoleniom.

Pierwsza dama postanowiła podsumować pierwszy rok nowego życia. Na Instagramie opublikowany został jej wpis dotyczący tego czasu oraz wideo przedstawiające najważniejsze i najciekawsze zdarzenia, w których miała okazję uczestniczyć. Nie zabrakło ważnych, poruszających słów:

Dokładnie rok temu rozpoczął się dla nas wyjątkowy rozdział. Czas pełen nowych doświadczeń, spotkań, rozmów i wielu wzruszeń. Dziękuję za każde dobre słowo, ciepło i serdeczność, z jaką spotykam się każdego dnia. To był niezwykły pierwszy rok. A ja z uśmiechem i ciekawością czekam na kolejne wyzwania i wszystko, co przed nami - napisała pierwsza dama.

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