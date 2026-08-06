Polacy po roku ocenili Martę Nawrocką jako pierwszą damę. Ma powody do radości?

Marta Nawrocka od początku swojej kadencji przyjęła dynamiczne podejście, koncentrując się na sprawach społecznych, takich jak integracja międzypokoleniowa, wsparcie dla seniorów, dzieci i młodzieży, a także kwestie osób z niepełnosprawnościami.

Rozszerzyła swoją aktywność poza granice kraju, reprezentując Polskę i prowadząc rozmowy z innymi pierwszymi damami oraz Królową Szwecji, skupiając się na współpracy w zakresie działań społecznych, edukacyjnych i charytatywnych.

Po pierwszym roku pełnienia funkcji, Marta Nawrocka cieszy się przewagą pozytywnych ocen wśród Polaków.

Zanim objęła funkcję Pierwszej Damy, Marta Nawrocka przez osiemnaście lat była związana ze Służbą Celną i Krajową Administracją Skarbową. W ramach swojej pracy zajmowała się m.in. zwalczaniem nielegalnego hazardu, przestępczości związanej z wyrobami tytoniowymi i alkoholowymi, a także ochroną praw własności intelektualnej. Wspólnie z mężem aktywnie uczestniczyła również w życiu społecznym, wspierając inicjatywy takie jak gdańska kawiarnia społeczna "Caffe Aktywni".

Już w pierwszych tygodniach po zaprzysiężeniu stało się jasne, że Marta Nawrocka zamierza wykorzystać swoją nową pozycję w sposób bardziej dynamiczny niż jej poprzedniczki. Jednym z jej pierwszych oficjalnych wystąpień była wizyta w Centrum Aktywności Seniora w Stalowej Woli, gdzie spotkała się z osobami starszymi, podkreślając wagę integracji międzypokoleniowej. Tematyka senioralna regularnie pojawiała się w jej późniejszym harmonogramie.

Aktywność międzynarodowa

Z czasem działalność Pierwszej Damy rozszerzyła się również poza granice kraju. W marcu odbyło się jej spotkanie z Mirabelą Grădinaru, Pierwszą Damą Rumunii, a następnie uczestniczyła w rozmowach z Królową Szwecji. Oba spotkania koncentrowały się na współpracy w zakresie działań społecznych, edukacyjnych i charytatywnych.

W kolejnych miesiącach Marta Nawrocka reprezentowała Polskę także w Stanach Zjednoczonych. W Departamencie Stanu USA wzięła udział w inauguracji międzynarodowej koalicji "Fostering The Future Together", gdzie spotkała się również z Melanią Trump. Było to jedno z najważniejszych zagranicznych wystąpień Pierwszej Damy w pierwszym roku jej kadencji.

Jak Polacy oceniają Martę Nawrocką?

Pierwszy rok sprawowania funkcji przez Martę Nawrocką został poddany ocenie nie tylko przez komentatorów życia publicznego, ale również przez samych Polaków. Z sondażu United Surveys przeprowadzonego dla Wirtualnej Polski wynika, że Pierwsza Dama cieszy się przewagą pozytywnych ocen, choć znaczna część respondentów wciąż nie wyrobiła sobie jednoznacznej opinii na jej temat.

Respondentów zapytano o ocenę dotychczasowej postawy Marty Nawrockiej w roli Pierwszej Damy. Łącznie 58,8 proc. badanych oceniło ją pozytywnie – 22,1 proc. wyraziło ocenę zdecydowanie pozytywną, a 36,7 proc. określiło ją jako raczej pozytywną. Krytyczne zdanie miało 23 proc. ankietowanych. W tej grupie 16,8 proc. wskazało odpowiedź "raczej negatywnie", natomiast 6,2 proc. oceniło działalność Pierwszej Damy zdecydowanie negatywnie. 18,2 proc. respondentów nie potrafiło jeszcze jednoznacznie ocenić Marty Nawrockiej.

Badanie ujawniło również wyraźne różnice w odbiorze w zależności od preferencji politycznych. Wśród wyborców PiS, Konfederacji i Razem pozytywną ocenę Marcie Nawrockiej wystawiło 84,6 proc. respondentów, natomiast 14 proc. oceniło ją negatywnie. Z kolei wśród sympatyków partii tworzących koalicję rządzącą odsetek pozytywnych opinii wyniósł 37,2 proc., podczas gdy 32,3 proc. ankietowanych oceniło Pierwszą Damę krytycznie. Jednocześnie niemal co trzeci respondent z tej grupy (30,5 proc.) nie miał jeszcze wyrobionego zdania.

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