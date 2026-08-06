Tak rok prezydentury zmienił Karola Nawrockiego! Jest różnica?

Prezydent Karol Nawrocki w swoim pierwszym orędziu podkreślił chęć reprezentowania Polaków oczekujących państwa suwerennego i silnego w Unii Europejskiej, deklarując, że Polska ma być w UE, ale nie ma być Unią Europejską, lecz pozostać Polską.

Jednym z najważniejszych filarów pierwszego roku jego prezydentury były kwestie obronności i dyplomacji, co potwierdzają kluczowe spotkania międzynarodowe jeszcze przed zaprzysiężeniem.

W relacjach krajowych prezydent zadeklarował, że Pałac Prezydencki ma być miejscem szukania wspólnych rozwiązań w obszarze strategicznego bezpieczeństwa państwa, a nie „redutą kontestacji działań rządu”.

Uroczystości inauguracyjne rozpoczęły się o godzinie 10:00 w sali plenarnej Sejmu RP, gdzie zwołane zostało Zgromadzenie Narodowe. Karol Nawrocki złożył przysięgę konstytucyjną, kończąc ją słowami: „Tak mi dopomóż Bóg”. W swoim pierwszym orędziu prezydenckim podkreślił m.in. chęć reprezentowania Polaków oczekujących państwa suwerennego i silnego w ramach Unii Europejskiej:

- Będę głosem tych, którzy chcą Polski suwerennej, Polski, która jest w Unii Europejskiej, ale która nie jest Unią Europejską. Jest Polską i pozostanie Polską - deklarował przed Zgromadzeniem Narodowym.

Po uroczystościach w Sejmie i złożeniu kwiatów przed tablicami upamiętniającymi m.in. śp. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego oraz posłów i senatorów poległych w II wojnie światowej i katastrofie smoleńskiej, odbyła się msza święta w Archikatedrze św. Jana Chrzciciela. Dopełnieniem uroczystości była inwestytura na Zamku Królewskim, podczas której Prezydent objął przewodnictwo nad Kapitułą Orderu Orła Białego oraz Orderu Odrodzenia Polski, a także ceremonia przejęcia zwierzchnictwa nad Siłami Zbrojnymi RP na Placu Józefa Piłsudskiego.

Jednym z najważniejszych filarów pierwszego roku prezydentury Karola Nawrockiego były kwestie obronności i dyplomacji. Jeszcze przed formalnym zaprzysiężeniem prezydent-elekt odbywał kluczowe spotkania międzynarodowe, m.in. z Sekretarzem Generalnym NATO Markiem Rutte w Brukseli, omawiając kwestie bezpieczeństwa wschodniej flanki Sojuszu i polityki migracyjnej.

W relacjach krajowych prezydent deklarował, że Biuro Bezpieczeństwa Narodowego oraz Pałac Prezydencki nie mają stanowić „reduty kontestacji działań rządu”, lecz miejsce szukania wspólnych rozwiązań w obszarze strategicznego bezpieczeństwa państwa.

Tak rok prezydentury zmienił Karola Nawrockiego

Przez ostatni rok Karol Nawrocki miał okazję do wielu spotkań z najważniejszymi światowymi liderami, jak na przykład prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump, wziął udział w wielu oficjalnych uroczystościach i podejmował ważne decyzje w sprawie ustaw. Mimo to zdaje się, że pozostał tą samą osobą, którą był w czasie kampanii - nie stroni od uśmiechu, podkreśla ważną rolę historii, a jego pasją jest sport. Często możemy go zobaczyć na trybunach podczas meczy piłkarskich czy podczas wykonywania ćwiczeń.

W naszej galerii zobaczysz rok prezydentury Karola Nawrockiego:

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