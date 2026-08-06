Ryby, omlety i owsianka na start

Jak się okazuje, Karol Nawrocki jest skromnym człowiekiem i chętnie zjada wszystko, co przygotowuje mu prezydencki kucharz. – Jego ulubionymi daniami są przede wszystkim zdrowe, pełne warzyw i białka produkty. Jest miłośnikiem dań z ryb, w każdej postaci – zdradza „Super Expressowi” Łukasz Miecznikowski.

– Jeżeli chodzi o śniadanie rotujemy między owsianką proteinową, sałatkami z wykorzystaniem produktów sezonowych, a klasycznymi omletami z różnymi dodatkami. Staramy się, by proponowane dania były przede wszystkim zdrowe, zbilansowane kalorycznie, z wykorzystaniem naszych wspaniałych sezonowych darów ziemi – opowiada szef kuchni prezydenta.

Prezydent z „pudełkami” w trasie

Prezydent ma wiele zadań i spotkań, także za granicą. I nie jada w Pałacu regularnie. – Jest bardzo dynamicznie. Staramy się by pan prezydent nigdy nie wyszedł bez śniadania, ale bywa różnie – mówi kucharz i dodaje, że przygotował dla Nawrockiego dietę pudełkową, którą prezydent zabiera w podróże. – Mam wtedy pewność, że w wolnej chwili usiądzie i zje to co zostało przygotowane. Jeżeli chodzi o weekendy to bardzo często pani prezydentowa przygotowuje posiłki dla całej rodziny – tłumaczy nasz rozmówca.

"Paliwo" na trudne dni

Dieta prezydenta Nawrockiego jest przede wszystkim uzupełnieniem jego dnia pracy. Łukasz Miecznikowski stara się, aby było w niej dużo białka i energii na trudy dnia i co najważniejsze - dużo witamin. - W diecie stosuje zasadę, że im więcej warzyw tym lepiej, nie używamy przetworzonych produktów. W diecie są zawarte odpowiednie ilości błonnika i białka, które pozwalają na utrzymanie energii przez cały dzień – podsumowuje kucharz głowy państwa, jego rodziny oraz prezydenckich gości.

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