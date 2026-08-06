Donald Tusk wręczył Jesse’emu Eisenbergowi wyjątkowy prezent. Aktor od razu go założył

Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim gwiazdorem Jesse’em Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt i podkreśla swoje polskie korzenie.

Premier wręczył aktorowi wyjątkowy prezent – koszulkę z orłem i jego nazwiskiem, którą Eisenberg natychmiast założył.

Sprawdź, jak aktor podziękował po polsku i co jeszcze łączy go z naszym krajem, budując niezwykłą więź.

Tusk spotkał się z Jesse’em Eisenbergiem

Donald Tusk opublikował w czwartek, 6 sierpnia, krótkie nagranie ze spotkania z Jesse’em Eisenbergiem. Amerykański aktor i reżyser, który od ubiegłego roku ma także polskie obywatelstwo, pracuje obecnie w naszym kraju.

Z rozmowy wynika, że Eisenberg bierze udział w realizacji reklamy. Opowiadając o projekcie, wymienił kilka postaci kojarzonych z polską historią i kulturą.

– Ja i Chopin, ja i Kopernik, ja i król spacerujący wokół. To ważne historycznie. Spodoba ci się – powiedział aktor premierowi.

Premier zachwycał się filmem aktora

Podczas spotkania Donald Tusk przyznał, że bardzo ceni film „Prawdziwy ból”. Jesse Eisenberg był jego reżyserem, scenarzystą i odtwórcą jednej z głównych ról.

Produkcję realizowano w Polsce. Opowiada o dwóch kuzynach, którzy przyjeżdżają do kraju swoich przodków. W filmie obok Eisenberga wystąpił Kieran Culkin, nagrodzony za tę rolę Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Jesse Eisenberg dostał koszulkę z orłem

Premier przygotował dla swojego gościa specjalny prezent. Wręczył mu białą koszulkę z orłem, stylizowaną na strój polskiej reprezentacji. Na jej plecach znalazło się nazwisko „Eisenberg”.

Aktor od razu założył koszulkę. Za prezent podziękował po polsku, a następnie dodał po angielsku:

– To takie miłe. „Polska ma nowego zawodnika!” – napisał Donald Tusk, publikując nagranie w mediach społecznościowych.

Polska ma nowego zawodnika!🇵🇱 pic.twitter.com/le5mAmbHEG— Donald Tusk (@donaldtusk) August 6, 2026

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie

Jesse Eisenberg od lat podkreśla swoją więź z Polską. Jego rodzina pochodziła z Lublina i Krasnegostawu. Z Łodzi wywodzili się natomiast przodkowie jego żony, Anny Strout. Polskie obywatelstwo zostało mu nadane w 2025 roku. Aktor wielokrotnie opowiadał, że poznawanie historii swojej rodziny pozwoliło mu zbudować silniejszą relację z krajem przodków. „Prawdziwy ból” również nawiązywał do jego osobistych doświadczeń. Film był częściowo inspirowany podróżami Eisenberga po Polsce i poszukiwaniem rodzinnych śladów.

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