Donald Tusk wręczył Jesse’emu Eisenbergowi wyjątkowy prezent. Aktor od razu go założył

Weronika Fakhriddinova
Weronika Fakhriddinova
2026-08-06 12:15

Donald Tusk spotkał się z Jesse’em Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt. Premier wręczył hollywoodzkiemu aktorowi koszulkę z orłem i jego nazwiskiem. Eisenberg natychmiast ją założył, a za prezent podziękował po polsku.

Donald Tusk wręcza prezent Jesse'emu Eisenbergowi. Obok na wstawce aktor z koszulką. O spotkaniu przeczytasz w SE.
Autor: Donald Tusk/ X (Twitter)
  • Donald Tusk spotkał się z hollywoodzkim gwiazdorem Jesse’em Eisenbergiem, który realizuje w Polsce nowy projekt i podkreśla swoje polskie korzenie.
  • Premier wręczył aktorowi wyjątkowy prezent – koszulkę z orłem i jego nazwiskiem, którą Eisenberg natychmiast założył.
  • Sprawdź, jak aktor podziękował po polsku i co jeszcze łączy go z naszym krajem, budując niezwykłą więź.

Tusk spotkał się z Jesse’em Eisenbergiem

Donald Tusk opublikował w czwartek, 6 sierpnia, krótkie nagranie ze spotkania z Jesse’em Eisenbergiem. Amerykański aktor i reżyser, który od ubiegłego roku ma także polskie obywatelstwo, pracuje obecnie w naszym kraju.

Z rozmowy wynika, że Eisenberg bierze udział w realizacji reklamy. Opowiadając o projekcie, wymienił kilka postaci kojarzonych z polską historią i kulturą.

– Ja i Chopin, ja i Kopernik, ja i król spacerujący wokół. To ważne historycznie. Spodoba ci się – powiedział aktor premierowi.

Premier zachwycał się filmem aktora

Podczas spotkania Donald Tusk przyznał, że bardzo ceni film „Prawdziwy ból”. Jesse Eisenberg był jego reżyserem, scenarzystą i odtwórcą jednej z głównych ról.

Produkcję realizowano w Polsce. Opowiada o dwóch kuzynach, którzy przyjeżdżają do kraju swoich przodków. W filmie obok Eisenberga wystąpił Kieran Culkin, nagrodzony za tę rolę Oscarem dla najlepszego aktora drugoplanowego.

Jesse Eisenberg dostał koszulkę z orłem

Premier przygotował dla swojego gościa specjalny prezent. Wręczył mu białą koszulkę z orłem, stylizowaną na strój polskiej reprezentacji. Na jej plecach znalazło się nazwisko „Eisenberg”.

Aktor od razu założył koszulkę. Za prezent podziękował po polsku, a następnie dodał po angielsku:

– To takie miłe.

„Polska ma nowego zawodnika!” – napisał Donald Tusk, publikując nagranie w mediach społecznościowych.

Jesse Eisenberg ma polskie korzenie

Jesse Eisenberg od lat podkreśla swoją więź z Polską. Jego rodzina pochodziła z Lublina i Krasnegostawu. Z Łodzi wywodzili się natomiast przodkowie jego żony, Anny Strout. Polskie obywatelstwo zostało mu nadane w 2025 roku. Aktor wielokrotnie opowiadał, że poznawanie historii swojej rodziny pozwoliło mu zbudować silniejszą relację z krajem przodków. „Prawdziwy ból” również nawiązywał do jego osobistych doświadczeń. Film był częściowo inspirowany podróżami Eisenberga po Polsce i poszukiwaniem rodzinnych śladów.

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DONALD TUSK