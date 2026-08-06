Takiego Karola Nawrockiego nie znacie! Nietypowe stylówki prezydenta. Tym nas zaskoczył w ciągu roku prezydentury

Gdy w sierpniu ubiegłego roku Karol Nawrocki składał przysięgę, wiele osób zastanawiało się, jak odnajdzie się on w wielkiej polityce i roli prezydneta Polski. Właśnie mija dokładnie rok od zaprzysiężenia Nawrockiego na prezydenta. I trzeba przyznał, że Karol Nawrocki wniósł powiew świeżości oraz zmienił wcześniejszy prezydencki styl, wnosząc do Pałacu Prezydenckiego energię i bezpośredniość, co cenią jego wyborcy.

Pierwsze dwanaście miesięcy prezydentury pokazało, że Karol Nawrocki nie zamierza być głową państwa zamkniętą za murami oficjalnych rezydencji. Dowód na to dał już dosłownie tuż po dniu zaprzysiężenia, gdy wraz z rodziną zamieszkał w Belwederze (Pałac Prezydencki wymagał odświeżenia).

To wtedy doszło do zaskakującej wymiany zdań nowego prezydneta z turystami, którzy pojawili się przed bramą Belwederu, bo liczyli na to, że uda im się zobaczyć prezydenta na żywo. Nawrocki wyjrzał do nich z okna... a ubrany był w czarną koszulkę bez rękawów. Kamery Polsat News uchwyciły moment, gdy prezydent pojawił się w jednym z okien i zawołał do zgromadzonych przed bramą: – Będę wychodził za pół godziny – po czym do nich pomachał. Po kilkunastu minutach Nawrocki, już w garniturze, wyszedł przed bramę i porozmawiał z czekającymi na niego ludźmi, wśród nich była rodzina aż ze Świnoujścia. Prezydent Nawrocki wręczył im książkę jako pamiątkę spotkania. Nagranie prezydneta w oknie stało się viralem w sieci, wszyscy o nim mówili.

Tym, co wyróżniał prezydenta jest to, że często pojawia się on np. na meczach reprezentacji w piłce nożnej. Zawsze ma ze sobą szalik, a po meczu zagląda do piłkarskiej szatni. Za każdym razem wspiera piłkarzy, po wygranej gratuluje i woła kibicowskie: - Kto wygrał mecz?! Polska!

Jeśli chodzi o sport, to prezydneta Nawrockiego można zobaczyć w sportowych strojach: dresy, bluzy z kapturem. Prezydent bywa na siłowni, a nieraz ćwiczy ze znanymi osobami. Tak jak w przypadku Marcina Najmana. Zresztą, w bardziej sportowych ubraniach można go dostrzec w czasie wizyt spotkań na świeżym powietrzu: z młodzieżą, ale nie tylko.

Co ciekawe, jeszcze w czasie kampanii wyborczej stworzono nawet specjalne bluzy z napisem Nawrocky - co miało nawiązywać do pasji Nawrockiego, czyi boksu i filmowego bohatera Rocky’ego. Bluz też miały nadruki z chomikiem bokserem. Może nie wszyscy pamiętają, ale wzięło się to po słowach Donalda Tuska. Premier pytał ludzi, czy zostawiliby dziecko pod opieką Nawrockiego, a ktoś miał odpowiedzieć, że dna z osób stwierdziła, że "nie zostawiłaby mu nawet chomika". W odpowiedzi na to, Nawrocki opublikował zdjęcie z chomikiem, i tak to się zaczęło. Swego czasu o bluzach i innych gadżetach z hasłem "Nawrocky" było głośno też z powodu tego, że uznano iż noszenie ich przez prezydneta to reklama.

Karol Nawrocki chętnie nosi też czapki z daszkiem. Ten swobodny, sportowy wizerunek idealnie oddaje jego dynamiczny charakter i pokoleniowy luz - wszak Nawrocki to typowy milenials urodzony w latach 80.

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