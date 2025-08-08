Kasia Nawrocka, nowa lokatorka Belwederu, szybko zadomawia się w nowym miejscu.

Była widziana, jak przemieszcza się po terenie pałacu na rowerku.

Ta niecodzienna sytuacja wzbudziła zainteresowanie jej adaptacją w prezydenckiej rezydencji.

Karol Nawrocki wraz z rodziną zamieszkał na razie w Belwederze. Jak poinformował rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz „nie ma jeszcze decyzji, gdzie ostatecznie zamieszkają przez najbliższe pięć lat”. W Pałacu Prezydenckim w najbliższym czasie odbędzie się planowany remont i nie jest jasne, czy po jego ukończeniu para prezydencka opuści Belweder (WIĘCEJ: Nawrocki poszedł w ślady Komorowskiego, a nie Dudy. "Zaprzeczenie wszelkiej estetyki"). Biorąc pod uwagę, jak dobrze w tym miejscu zdaje się czuć m.in. najmłodsza latorośl prezydenta, można sądzić, że ich przeprowadzka do Pałacu Prezydenckiego jest taka pewna.

Zobacz: Rodzina Nawrockich przejęła Belweder. Zobacz zdjęcia Kasi na hulajnodze i teściów prezydenta na balkonie

Nasz fotograf zdołał uchwycić Kasię Nawrocką, jak beztrosko przemieszcza się po terenie Belwederu na rowerku. Mała odkrywczyni podbija to miejsce! Widać, że każdy zakątek to dla niej nowa przygoda, okazja do poznawania i rozwijania ciekawości. Co godne podkreślenia, nawet w wydawałoby się komfortowych i bezpiecznych, domowych warunkach, dziewczynka ma na głowie kask.

Sprawdź: Kasia Nawrocka z bratem pod specjalną ochroną. "Jesteśmy w kontakcie z policją

Belweder to historyczny pałac w Warszawie, położony przy Alejach Ujazdowskich, obok Łazienek Królewskich. Zbudowany w XVII wieku, przebudowany w stylu klasycystycznym w XIX wieku, jest jednym z najważniejszych zabytków stolicy. Od 1918 roku pełnił funkcję rezydencji prezydenta RP, m.in. dla Gabriela Narutowicza, Lecha Kaczyńskiego czy Bronisława Komorowskiego. Obecnie jest miejscem oficjalnych uroczystości i spotkań głów państwa. Otoczony pięknym ogrodem, Belweder zachwyca architekturą i historią, będąc symbolem polskiej państwowości. W czasie II wojny światowej służył jako siedziba niemieckich władz okupacyjnych. Po wojnie wrócił do roli rezydencji państwowej. W 1989 roku odbyły się tu rozmowy Okrągłego Stołu. Pałac jest dostępny dla zwiedzających w wybrane dni, a jego wnętrza kryją cenne dzieła sztuki i pamiątki historyczne.

Galeria poniżej: Nawroccy zamieszkają w Belwederze

Sonda Czy Marta Nawrocka będzie lepszą pierwszą damą niż Agata Duda? Tak Nie Obie są świetne Obie się nie nadają na tę funkcję