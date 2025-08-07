Kasia Nawrocka w niebieskiej sukience jak mama! Jeden szczegół zwraca uwagę

Kasia Nawrocka, mimo młodego wieku, już zdążyła zasmakować blasków i cieni pokazywania się na forum publicznym. Wystarczy przypomnieć jej udział w wieczorze wyborczym Karola Nawrockiego. Wówczas kilkulatka w pełni pokazała swoją żywiołową osobowość, z ekscytacją rozglądając się dookoła, zaczepiając mamę, machając małą flagą, pokazując serduszka i z gracją pozując do zdjęć. To podzieliło wyborców. Część była zachwycona jej spontanicznym, uroczym zachowaniem, a inni posunęli się do okropnego hejtu na dziewczynkę. Sprawa spotkała się z dużym rozgłosem, zwracając uwagę między innymi rzecznika praw dziecka, który potępił negatywne komentarze kierowane pod adresem Kasi Nawrockiej.

Kasia Nawrocka jak mama

Przykre słowa jednak nie zniechęciły dziewczynki do towarzyszenia rodzicom w najważniejszych chwilach ich życia. 6 sierpnia czekała na pierwszą parę pod Pałacem Prezydenckim, gdzie zaprezentowała się w białej sukience z ozdobną kokardką i falbanką. Wtedy Marta Nawrocka zaś miała na sobie białą bluzkę, również ozdobioną falbankami. To jednak nie wszystko! Później Kasia Nawrocka założyła sukieneczkę o identycznym kroju, jednak w niebieskim kolorze, niemal identycznym, jak garsonka jej mamy w czasie zaprzysiężenia. To wyjątkowo urocze! Widać, że dziewczynka bierze przykład z Marty Nawrockiej jeśli chodzi o modowe wybory.

Jednak to nie kolor ubrania najbardziej zwracał uwagę. Kasia Nawrocka bowiem miała pomalowaną buzię! Nie chodzi jednak o "dorosły" makijaż, a fantazyjne wzory na czole i wokół oczu. Całości dopełniała oryginalna opaska.

Kasia Nawrocka rusza do szkoły

Objęcie urzędu prezydenta przez tatę to nie jedyne ważne wydarzenie w życiu Kasi Nawrockiej! Już od września bowiem dziewczynka idzie do szkoły. To oznacza skompletowanie wyprawki, poznawanie nowych kolegów i koleżanek oraz całą masę wiedzy do przyswojenia. Dla dziewczynki to z pewnością będzie wielka chwila, a dla Polaków wyjątkowo wzruszające doświadczenie. Dawno bowiem nie mogli obserwować dorastania córki pierwszej pary prezydenckiej. Z pewnością rodzinę prezydenta, jak i wyborców, czeka jeszcze wiele pięknych chwil z Kasią Nawrocką w roli głównej!

