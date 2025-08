Sceny poruszające serca! Mała Kasia Nawrocka czekała na rodziców przed Pałacem [ZDJĘCIA]

Kasia Nawrocka zdobyła serca Polaków swoim swobodnym i radosnym zachowaniem w czasie wieczoru wyborczego. Wtedy wysyłała całuski i machała do zgromadzanych, zaczepiała mamę i braci. Wówczas sceny w sztabie Karola Nawrockiego idealnie wpasowały się w Dzień Dziecka, który przecież obchodzimy 1 czerwca! Jednak niestety, nie wszyscy uszanowali dziecięcą radość dziewczynki. Na małą Kasię spadł hejt, czemu ostro sprzeciwiła się jej mama:

- Serce każdego rodzica bije dla swoich dzieci. To najpiękniejszy dar, jaki można otrzymać. Dziecięcy uśmiech, radość, beztroska powinny być wpisane w życie naszych najmłodszych pociech. Kochamy je najmocniej, jak tylko umiemy. Daniel, Antek i Kasia - sprawiają, że nawet najbardziej pochmurny dzień z nimi staje się tym najpiękniejszym. Dlatego zatrzymajmy się na chwilę i pomyślmy, jak słowa mogą ranić. Każde dziecko zasługuje, by dorastać w świecie pełnym miłości i akceptacji. Zwracam się z więc z prośbą do Państwa: chrońmy najmłodszych, pozwólmy im cieszyć się najpiękniejszymi momentami w ich życiu - napisała wówczas w sieci.

Kasia Nawrocka czekała na rodziców. Wzruszające sceny przez Pałacem Prezydenckim

W czasie środowego (6 sierpnia) zaprzysiężenia Karola Nawrockiego w Sejmie nie dało się dostrzec małej Kasi. Córeczki Nawrockich nie było ani przy rodzicach, ani przy babci i cioci. Dziewczynki nie było także widać w czasie mszy w archikatedrze św. Jana oraz na Zamku Królewskim. Gdy para prezydencka ruszyła w kierunku Pałacu Prezydenckiego, by uroczyście do niego wejść okazało się, że Kasia Nawrocka czekała na nich na dziedzińcu! Dziewczynka z radością przywitała rodziców, złapała mamę za ręce i chciała z nią tańczyć. Oczywiście pierwsza dama musiała zachować spokój, ale widać było, że z miłością patrzyła na córeczkę. To były sceny poruszające serce! Mała Kasia wyglądała niczym aniołek w białej sukieneczce i rajstopkach.

NIŻEJ ZOBACZYCIE TE PIĘKNE SCENY:

Rodzinę Nawrockich powitała Agata Duda i Andrzej Duda

Rodzinę Nawrockich w progach Pałacu witali poprzedni jego mieszkańcy, czyli Andrzej Duda i Agata Duda. Były prezydent szarmanckim gestem ucałował w dłoń pierwszą damę Martę Nawrocką i... małą Kasię. Dziewczynka nieprzyzwyczajona do takich zachowań, lekko zawstydzona, jak to dziecko, szybko przytuliła się do mamy. Z dziewczynką przywitała się też Agata Duda. Po wejściu do Pałacu, Duda wręczył Nawrockiej bukiet kwiatów, a Nawrocki wręczył kwiaty Agacie Dudzie.