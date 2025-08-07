Rodzina Nawrockich przejęła Belweder. Zobacz zdjęcia Kasi na hulajnodze i teściów prezydenta na balkonie

2025-08-07 18:12

Bezpiecznie w kasku, pod okiem dorosłych. Najwyraźniej Kasia Nawrocka (7 l.) czuje się w nowy domu doskonale! Zresztą nie tylko ona. Ostatnie dni pokazują jak silnym wsparciem dla prezydenta Karola Nawrockiego (42 l.) jest rodzina. Najbliżsi podążają krok w krok za swoim mężem, tatą, synem i zięciem. Pękają z dumy i zachwycają się m.in. wspaniałymi wnętrzami Belwederu.

Rodzina Nawrockich przejęła Belweder: Kasia w kasku na hulajnodze, teściowe na balkonie

U zięcia w pałacu

Wpaść na wizytę do zięcia do pałacu? Marzenie. Tym bardziej jeżeli tym pałacem jest historyczny Belweder. Państwo Smoleń, czyli teściowie Karola Nawrockiego złożyli już taką wizytę i nie omieszkali rozejrzeć się po wspaniałej rezydencji. Podobnie zrobił wujek prezydenta, Waldemar Nawrocki, znany już trener boksu i jego żona, którą wypatrzyliśmy na balkonie. Rodzina nowego prezydenta zarówno ta najbliższa jak i trochę dalsza będzie miała więcej takich atrakcji. Głowa państwa dysponuje przecież całą gamą rozsianych po Polsce rezydencji. Od wspaniałego ośrodka w Juracie na Helu przez dostojny dworek w Ciechocinku, aż po prezydencki zamek w Wiśle! Na naszych zdjęciach widać, że doskonale zaaklimatyzowała się w nowym domu również córka Kasia. Dziewczynka korzystając z doskonałej pogody jeździła na hulajnodze. I wyglądała na bardzo szczęśliwą

To tu odbyły się rozmowy okrągłego stołu

Belweder to historyczny pałac w Warszawie, położony przy Alejach Ujazdowskich, obok Łazienek Królewskich. Zbudowany w XVII wieku, przebudowany w stylu klasycystycznym w XIX wieku, jest jednym z najważniejszych zabytków stolicy. Od 1918 roku pełnił funkcję rezydencji prezydenta RP, m.in. dla Gabriela Narutowicza, Lecha Kaczyńskiego czy Bronisława Komorowskiego. Obecnie jest miejscem oficjalnych uroczystości i spotkań głów państwa. Otoczony pięknym ogrodem, Belweder zachwyca architekturą i historią, będąc symbolem polskiej państwowości. W czasie II wojny światowej służył jako siedziba niemieckich władz okupacyjnych. Po wojnie wrócił do roli rezydencji państwowej. W 1989 roku odbyły się tu rozmowy Okrągłego Stołu. Pałac jest dostępny dla zwiedzających w wybrane dni, a jego wnętrza kryją cenne dzieła sztuki i pamiątki historyczne. Nawroccy zamieszkali w Belwederze bo czekają na odświeżenie części mieszkalnej Pałacu Prezydenckiego. 

