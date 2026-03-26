Z kim prezydent Karol Nawrocki był na meczu Polska - Albania?

Prezydent Karol Nawrocki był jednym z gości na trybunach PGE Narodowego podczas czwartkowego meczu eliminacji do mistrzostw świata, w którym reprezentacja Polski zmierzyła się z Albanią. Choć na trybunie VIP zasiadało wiele znanych osobistości ze świata polityki i biznesu, to właśnie on przykuł uwagę fotoreporterów. Powód był prosty – nie przyszedł sam. Karol Nawrocki na to ważne sportowe wydarzenie zabrał swojego najmłodszego syna, Antka. Dla opinii publicznej to okazja, by zobaczyć go w roli ojca. Wspólne kibicowanie na jednym z najważniejszych meczów kadry pokazuje, że stara się łączyć wymagającą funkcję z życiem rodzinnym i przekazywać swoje pasje dzieciom.

Karol Nawrocki wraz z żoną Martą wychowuje troje dzieci. Para ma córkę Kasię, syna Antoniego oraz adoptowanego syna Daniela. To właśnie ze starszym, adoptowanym synem łączy go szczególna więź, zbudowana na wspólnych zainteresowaniach. Jak donosiły media, obaj pasjonują się historią oraz sportem, co z pewnością ułatwiło budowanie relacji ojciec-syn.

Karol Nawrocki i jego związki ze środowiskiem kibiców

Zainteresowanie Karola Nawrockiego piłką nożną nie jest przypadkowe. Jego pasja do sportu sięga czasów dzieciństwa. W późniejszych latach, jeszcze przed objęciem funkcji publicznych, aktywnie działał w środowisku kibicowskim. Ten etap jego biografii wzbudzał w przeszłości zainteresowanie mediów, a niektóre znajomości z tamtego okresu są kontrowersyjne. Co istotne, po objęciu urzędu prezydenta Karol Nawrocki nie odciął się od swojej przeszłości i sportowych pasji.

WETO NAWROCKIEGO TO ZWYCIĘSTWO TUSKA! MIEŃKOWSKA-NORKIENE: CELEM PIS JEST POLEXIT | Najsztub Pyta