Takiego Nawrockiego jeszcze nie widzieliśmy. Ruszył na szlak w bluzie z orłem

Karol Nawrocki wziął udział w trekkingu „Szlak Pamięci” na Monte Cassino.

Prezydent szedł razem z harcerzami, młodzieżą i społecznikami.

Wcześniej w Rzymie spotkał się z prezydentem Włoch Sergiem Mattarellą i premier Giorgią Meloni.

Wizyta była związana z obchodami 82. rocznicy bitwy o Monte Cassino.

Po trekkingu zaplanowano polową mszę świętą i uroczystości rocznicowe na Polskim Cmentarzu Wojennym.

Karol Nawrocki na Monte Cassino. Garnitur zamienił na bluzę

Tego dnia Karol Nawrocki miał bardzo intensywny program. Najpierw Watykan i modlitwa przy grobie św. Jana Pawła II, później rozmowy polityczne w Rzymie, a następnie Monte Cassino, miejsce, które dla Polaków ma wyjątkowe znaczenie. Kancelaria Prezydenta informowała, że w planie wizyty były spotkania z prezydentem Włoch i premier Włoch, a także udział w uroczystości upamiętniającej 82. rocznicę bitwy o Monte Cassino.

Na zdjęciach z trekkingu widać jednak zupełnie inną odsłonę prezydenta niż tę z oficjalnych spotkań. Zamiast ciemnego garnituru i czerwonego krawata — szara bluza z polskim godłem, czarna czapka z orłem, ciemne spodnie i sportowe buty. Obok harcerze, młodzież, społecznicy, przedstawiciele zabezpieczenia i uczestnicy obchodów.

To właśnie ten kontrast może najmocniej przyciągać uwagę czytelników. Bo Nawrocki na Monte Cassino nie wystąpił wyłącznie jako prezydent w oficjalnej delegacji. Na zdjęciach wygląda raczej jak uczestnik marszu pamięci, który idzie z grupą tym samym szlakiem, zamiast tylko pojawić się na końcowej ceremonii.

„Szlak Pamięci” z harcerzami i młodzieżą

Trekking pod hasłem „Szlak Pamięci” był jednym z punktów wizyty prezydenta i pierwszej damy na Monte Cassino. KPRP zapowiadała udział pary prezydenckiej w przejściu z harcerzami, młodzieżą i społecznikami, a później polową mszę świętą oraz uroczystości rocznicowe na terenie Polskiego Cmentarza Wojennego.

Monte Cassino w polskiej polityce historycznej nie jest miejscem przypadkowym. Obecność harcerzy i młodzieży pokazuje, że pamięć o bitwie nie ma pozostać tylko oficjalnym ceremoniałem z udziałem wojska, polityków i delegacji. Ma być przekazywana dalej, przez marsz, obecność, wysiłek i wspólne przejście trasy, która symbolicznie prowadzi do jednego z najważniejszych miejsc polskiej wojennej historii. Na fotografiach widać, że prezydent szedł w zwartej grupie uczestników. Byli harcerze w mundurach, osoby w koszulkach z patriotycznymi symbolami, przedstawiciele środowisk społecznych i zabezpieczenie. Obok prezydenta pojawiła się także pierwsza dama Marta Nawrocka.

Express Biedrzyckiej - Kazimierz Krupa