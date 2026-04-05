Marta Nawrocka często nosi garnitury. Ekspert ocenia: "Manifest nowoczesnej, świadomej kobiety"

Marta Nawrocka od kilku miesięcy jest pierwszą damą, a to sprawia, że oczy całej Polski są na nią zwrócone. Szczególnie jeśli pojawia się na ważnych uroczystościach i oficjalnych wizytach w kraju lub za granicą. Niemal za każdym razem projektanci zabierają głos na temat jest stylizacji. Wiadomo, że Nawrocka nieraz pojawia się w projektach Izabeli Janachowskiej, jedną z jej ulubionych sukienek jest sukienka z bufiastymi, krótkimi rękawkami. Pierwsza dama wygląda w niej niezwykle korzystnie, a w jej szafie można znaleźć dwie sukienki o takim samym kroju, ale w różnych kolorach. Jedna zdecydowanie częściej można ją zobaczyć w spodniach.

Pierwsza dama przeważnie nosi garnitury. jako żona prezydenta stawia na stonowane kolory i proste kroje, choć warto wspomnieć, że jeszcze w czasie kampanii prezydenckiej nosiła stroje w bardzo żywych kolorach, wystarczy wspomnieć garnitur w różowo-pomarańczowe wzory. Teraz to już przeszłość, a Nawrocka zdecydowanie stawia na klasykę, która bardzo jej pasuje. Zdaniem eksperta od mody, Daniela Jacoba Dalegoo, wybór garniturów przez Martę Nawrocką to strzał w dziesiątkę.

Marta Nawrocka coraz częściej pojawia się w garniturach, udowadniając, że klasyczna elegancja może iść w parze z nowoczesnym podejściem do mody. W jej wydaniu garnitur staje się nie tylko elementem garderoby, ale także wyrazem stylu, pewności siebie i współczesnej kobiecości. Pierwsza dama wybiera modele dobrze dopasowane do sylwetki, z podkreśloną linią ramion i talii. Proste, lekko wydłużone marynarki oraz klasyczne spodnie optycznie wydłużają sylwetkę i nadają jej proporcji - wyjaśnia projektant.

I zauważa, że w kolorystyce garniturów pierwszej damy dominują stonowane, eleganckie barwy: - Najczęściej sięga po granat, symbol profesjonalizmu i zaufania, klasyczną czerń, a także biel i écru, które podkreślają świeżość stylizacji. Uzupełnieniem są odcienie beżu i szarości, wpisujące się w nowoczesną, europejską estetykę. Nawrocka konsekwentnie unika krzykliwych kolorów, stawiając na minimalizm i spójność. Styl pierwszej damy pokazuje, że garnitur może być nie tylko modowym wyborem, ale również manifestem nowoczesnej, świadomej kobiety - podkreśla.

