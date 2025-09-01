Marta Nawrocka na rozpoczęciu roku szkolnego. Szykowny garnitur i elegancki koczek [ZDJĘCIA]

Para prezydencka Marta i Karol Nawroccy wzięli udział w uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie.

Prezydent Karol Nawrocki w swoim przemówieniu podkreślił, jak ważna jest nauka i pamięć o historii narodu oraz życzył uczniom, aby nowy rok szkolny był pełen wyzwań i radości z nauki.

Pierwsza dama Marta Nawrocka życzyła uczniom rozwijania swoich pasji i talentów, a nauczycielom cierpliwości i satysfakcji zawodowej.

Marta Nawrocka na tę okazję wybrała elegancki granatowy garnitur ze złotymi guzikami, błękitną koszulę oraz apaszkę we wzory.

Para prezydencka na rozpoczęci roku szkolnego w Wolanowie

Prezydent Karol Nawrocki wraz z małżonką pojawili się na uroczystym rozpoczęciu nowego roku szkolnego. Wzięli udział w inauguracji w Publicznej Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Wolanowie. W czasie wystąpienia prezydent zwrócił uwagę uczniów na to, czego uczył patron szkoły: - To wy, drogie dzieci, jesteście dziś najważniejsze. Tak, jak napisał patron waszej wspaniałej szkoły w Wolanowie, św. Papież Jan Paweł II, „nie ma większego bogactwa w narodzie nad światłych obywateli - mówił.

Nawrocki przekazał też uczniom życzenia na nowy rok szkolny: - Niech to będzie rok pełen wyzwań, radości z nauki, która jest przed wami ale też rok poznawania samych siebie. Wierzcie w siebie, uczcie się, bądźcie dumnymi Polakami! - podkreślił.

Wspomniał też o tym, jak ważna jest nauka o historii narodu: - Jako człowiek, który przez kilkanaście lat zajmował się edukacją i narodową pamięcią, zrobię wszystko, aby dobra polska szkoła wychowywała kolejne pokolenia Polaków, a polski uczeń wychodzący ze szkoły rzeczywiście czuł dumę z bycia Polakiem - zaznaczył prezydent.

Kilka słów do najmłodszych skierowała także pierwsza dama. Marta Nawrocka życzyła uczniom, by rozwijali swoje zainteresowania: - Życzę wam, aby ten rok szkolny był dla was czasem rozwijania swoich pasji i talentów, odkrywania świata. Wam, drodzy nauczyciele, życzę dużo cierpliwości i niegasnącej satysfakcji zawodowej. A nam, rodzicom, życzę dużo radości i dumy z każdego dnia, kiedy nasze dzieci będą zdobywać nowe umiejętności.

Pierwsza dama w eleganckim garniturze i koczku

Pierwsza dama na rozpoczęciu roku szkolnego pojawiła się w eleganckim granatowym garniturze. Uwagę zwracały złote guziki w dwurzędowej marynarce. Szyku dodała błękitna koszula, a całość stylizacji "podkręciły" dodatki, czyli niebieska apaszka w złote wzorki oraz mankiety w taki sam wzór. Nawrocka postawiła też na prostą fryzurę, czyli starannie spięty koczek niczym u stewardess.

Kasia Nawrocka zaczęła podstawówkę, jej brat Antek liceum

Tegoroczne rozpoczęcie nowego roku szkolnego jest też wyjątkowe w rodzinie Nawrockich. Najmłodsza z rodzeństwa, Kasia, także rozpoczęła dziś edukację i poszła do pierwszej klasy podstawówki. Zaś jej starszy brat Antek zaczął naukę w liceum. Jak wiemy, dzieci pary prezydenckiej będą chodziły do prywatnych szkół. To pozwoli zachować większe bezpieczeństwo, co podkreślali eksperci, z którymi "Super Express" rozmawiał jeszcze w sierpniu, pytając o to, jak wygląda kwestia ochrony dzieci prezydenta Karola Nawrockiego.

Jak powiedział nam wówczas gen. Marian Janicki, praca służb rozpoczęła się na długo przed 1 września, bo wcześniej trzeba dokładniej przyjrzeć się placówce, kadrze, a także poznać i obserwować okolicę. - Sprawdzamy szkołę, a później, co jakiś czas, sukcesywnie jesteśmy oczywiście w kontakcie z policją i zostajemy informowani na temat różnych zdarzeń – mówi nam były szef BOR.