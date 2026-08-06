Rydzyk zaprasza na imprezę z pompą! Przyjadą tłumy, wystąpi wielka gwiazda

Ojciec Rydzyk i Radio Maryja zapraszają do Torunia

Informacje o 18. edycji uroczystości "Dziękczynienie w Rodzinie" znalazły się w komunikacie, zamieszczonej na głównej stronie katolickiej rozgłośni. - Dziękuję Panu Bogu i Najświętszej Maryi Pannie za przepiękną, już 35. pielgrzymkę słuchaczy, przyjaciół i Rodziny Radia Maryja na Jasną Górę - Jasną Górę zwycięstwa naszej Matki Najświętszej. Z całego serca wszystkim dziękujemy. Na pewno Pan Bóg i Matka Najświętsza wynagrodzą Wam ten trud - czytamy tamże.

Jak sympatycy ojca Rydzyka będą świętować w Toruniu? Poznaliśmy już wszystkie szczegóły. - Rozpoczynamy o godzinie 12:00 Mszą Świętą. Przewodniczyć jej będzie ksiądz biskup Józef Szamocki z Torunia. Później czeka nas bardzo dużo radości i muzyki - aż do tańca. W końcu, jak to się mówi, jesteśmy i do różańca, i do tańca - zapewniają organizatorzy na stronie radiomaryja.pl.

Bayer Full główną gwiazdą imprezy redemptorysty

"Dziękczynienie w Rodzinie" to m.in. trzy koncerty, które odbędą się w amfiteatrze, na terenie Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II w Toruniu.

13:30 - Zagórzańska Siła

15:00 - Marca Alam

18:00 - Bayer Full ze Sławomirem Świerzyńskim na czele

Bayer Full to ekipa, która może się pochwalić hitami, które śpiewali Polacy z różnych rejonów naszego kraju. To m.in. „Wszyscy Polacy", "Majteczki w kropeczki", czy "Blondyneczka".

Organizatorzy zapewniają również inne atrakcje - stoiska gastronomiczne, księgarnię i miasteczko edukacyjne dla najmłodszych.

- Koniecznie wstąpmy do Muzeum Pamięć i Tożsamość, do Kaplicy Pamięci i Parku Pamięci, gdzie oddaliśmy hołd: Polakom ratującym Żydów i Sprawiedliwym Ukraińcom. Na terenie parku znajdują się także tężnie solankowe. Na parkingu przy sanktuarium - w „Miasteczku zdrowia” - od godz. 10.00 do 12.00 i od 13.30 do 16.00, zostaną przeprowadzone bezpłatne konsultacje medyczne ze specjalistami z zakresu: kardiologii, diabetologii i ortopedii. W strefie zdrowia znajdować się będzie również mammobus, w którym przeprowadzane będzie badanie dla kobiet w wieku 50-69 lat, od godz. 10.00 do 16.00 - czytamy w komunikacie organizatora.

Rodzina Radia Maryja spodziewa się dużej frekwencji. To nie pierwszy przypadek, gdy Bayer Full zagra na imprezie ojca Rydzyka. Sławomir Świerzyński będzie mógł liczyć na ciepłe powitanie w grodzie Kopernika.

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